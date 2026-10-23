Polskie uczelnie ruszyły po studentów z Ameryki! „Zainteresowanie jest ogromne”

Agata Drogowska
Agata Drogowska
Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-10-23 20:06

Polskie uczelnie coraz odważniej wychodzą naprzeciw młodemu pokoleniu Polonii w Stanach Zjednoczonych. Zamiast czekać na kandydatów w Polsce, ich przedstawiciele przyjeżdżają do Ameryki, aby osobiście spotkać się z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Jedną z takich inicjatyw jest październikowa misja edukacyjna zorganizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W programie znalazły się wydarzenia w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Chicago, których celem była promocja polskiej nauki, szkolnictwa wyższego oraz współpracy akademickiej między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Studia w Polsce? Świetny pomysł! Tak streścić można misję, z jaką do Ameryki ruszyli przedstawiciele kilkudziesięciu polskich uczelni oraz władze Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, chcący zainteresować nauką w kraju przodków młodych Amerykanów z polskimi korzeniami. Zaczęli od Nowego Jorku i New Jersey, gdzie odbyła się siódma edycja konferencji „NEXT - Talks for the Future Generation", organizowana przez Polsko-Amerykańską Radę Młodzieży i Kongres Polonii Amerykańskiej - pierwsza, zorganizowana w metropolii nowojorskiej.

Miejscem rozmów o przyszłości młodego pokolenia Polonii w sobotę, 17 października, była Polska Szkoła im. Kazimierza Pułaskiego w Garfield w New Jersey. Na konferencji i towarzyszącej jej targach, w których organizację w NY włączyła się Centrala Polskich Szkół Dokształcających, spotkało się ponad 350 osób reprezentujących 28 szkół polskich z Nowego Jorku, New Jersey, Pensylwanii oraz Connecticut. Przedstawiciele polskich uczelni prezentowali swoje oferty, odpowiadali na pytania i zachęcali uczniów do rozważenia studiów w Polsce. Była to okazja, aby dowiedzieć się bezpośrednio od reprezentantów szkół wyższych, jakie kierunki można studiować, jak przygotować dokumenty rekrutacyjne i jak wygląda życie akademickie w Polsce. Zainteresowanie było duże, a rozmowy nie ograniczały się wyłącznie do wyboru kierunku studiów.

Polska, w której są wasze korzenie, może być także miejscem budowania waszej przyszłości

– powiedział polonijnej młodzieży podczas swojego wystąpienia dyrektor NAWA dr Wojciech Karczewski.

Wśród uczestników znalazła się WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, posługująca się również międzynarodową marką WSHIU University. Jej oferta przyciągnęła sporo osób.

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Ogromne zainteresowanie naszym stoiskiem było widać od pierwszych minut. Młodzi ludzie i ich rodzice coraz świadomiej wybierają uczelnie o praktycznym, biznesowym podejściu. Nie pytali tylko o kierunki i rekrutację. Chcieli wiedzieć, jak wygląda codzienność studenta, jakie umiejętności zdobędzie i co dzięki studiom będzie mógł zrobić zawodowo

– powiedział nam Wojciech Górski, reprezentant WSHIU University, która kształci studentów z ponad 30 krajów, a jej oferta obejmuje programy prowadzone w języku polskim i angielskim.

Chcemy pokazać młodym ludziom z polskich rodzin w Stanach Zjednoczonych, że studia w Polsce mogą być dla nich naturalnym i atrakcyjnym wyborem. Nie muszą rezygnować ze swojego amerykańskiego doświadczenia ani z języka angielskiego. Mogą natomiast poznać kraj swoich rodziców lub dziadków, zdobyć międzynarodowe kontakty i rozpocząć nowy etap życia w europejskim środowisku akademickim

– dodała Natalia Krotowska, koordynator ds. współpracy międzynarodowej WSHIU University.

Kolejne spotkania z polskimi uczelniami i NAWA odbyło się w niedzielę, 18 października, w parafii St. Bernard of Clairvaux and St. Stanislaus Kostka Church w Plainfield w New Jersey, w ramach drugiego dnia konferencji NEXT. W programie znalazły się warsztaty, ale również wykład  „Ekonomia ponad granicami”, pokazująca wagę edukacji ekonomicznej młodych ludzi.

W poniedziałek, 19 października, przedstawiciele polskich uczelni spotkali się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Spotkanie było częścią działań promujących polską naukę i szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczyły między innymi możliwości współpracy między polskimi uczelniami a środowiskami polonijnymi czy rozwijania kontaktów edukacyjnych oraz sporego, jak podkreślono, zainteresowania studiami w Polsce.

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Uwagę młodzieży przyciągnęła także oferta kursów letnich, które dają możliwość doskonalenia umiejętności językowych jeszcze przed przyjazdem do Polski czy dłuższym pobytem w naszym kraju

– mówił dr Wojciech Karczewski. Jak przekazały władze NAWA, Konsul Generalny Mateusz Sakowicz zadeklarował wsparcie w dotarciu do młodzieży oraz naukowców polskiego pochodzenia.

Kolejnym etapem amerykańskiej misji była dwudniowa wizyta w Waszyngtonie, poświęcona współpracy naukowej i akademickiej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale też instrumentów umożliwiających jej finansowanie. Pierwszego dnia, 21 października, przedstawiciele uczelni wzięli udział w Science Day w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zorganizowanym z udziałem NAWA. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób, w tym reprezentanci 14 polskich uczelni, polskich instytucji finansujących naukę oraz strony amerykańskiej: National Science Foundation, National Academy of Sciences i AAAS Center for Science Diplomacy.

Drugiego dnia, 22 października, delegacja odwiedziła Georgetown University. Program obejmował spotkania z prof. Iwoną Sadowską, kierującą Polish Studies Research Program na Wydziale Slawistyki, oraz z prof. Thomasem Banchoffem, wiceprezydentem uczelni ds. Global Engagement.

Uczestnicy poznawali także kampus w towarzystwie studentów polonistyki. Odbyły się również rozmowy w McDonough School of Business z Caroline Nguyen oraz w Georgetown Medical School z prof. Joanną Kitlińską i dr Anną Krawczyk-Pawelec. Tematem spotkań były możliwości współpracy akademickiej między polskimi i amerykańskimi uczelniami.

Edukacyjna misja polskich uczelni i NAWA jeszcze się nie kończy. Przed ich przedstawicielami oraz polonijnymi uczniami i ich rodzinami jeszcze chicagowska odsłona konferencji „NEXT - Talks for the Future Generation", która odbędzie się w sobotę 24 października o godz. 9 w Steinmetz College Prep. W niedzielę 25 października o godz. 11 am w siedzibie Polish National Alliance (6100 N Cicero Ave. Chicago, IL) wystartują kolejne targi polskich uczelni, na których będzie można znaleźć wszystkie odpowiedzi na pytanie „jak studiować w Polsce?”.

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