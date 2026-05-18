Polskie pejzaże i portrety na Roosevelt Island. Wystawa fotografii zachwyciła nowojorską publiczność

Tegoroczna odsłona wystawy „Portrety i Pejzaże” prezentuje prace 35 fotografów z USA, Polski oraz Wielkiej Brytanii, tworząc niezwykle różnorodną opowieść o człowieku, emocjach, naturze i przestrzeni. Artyści pokazali zarówno klasyczne portrety, pełne psychologicznej głębi i intymności, jak i monumentalne pejzaże ukazujące piękno natury oraz miejskiego krajobrazu.

Wśród najbardziej rozpoznawalnych nazwisk znaleźli się wybitni twórcy współczesnej fotografii, m.in. Ryszard Horowitz, Ewa Rubinstein, Tomek Sikora, Piotr Jaxa, Tamara Pieńko oraz Tomasz Grzyb. Ich obecność nadała wydarzeniu wyjątkową rangę i stworzyła inspirujący dialog pomiędzy różnymi pokoleniami fotografów.

Publiczność mogła oglądać także prace członków Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika, wśród których znaleźli się m.in. Grażyna Benkowska, Edward Bochnak, Wiesław Burdzy, Fryderyk Dammont, Damian Grabski, Dariusz Kanarek, Tomasz Klimek, Matt Klimek, Wojtek Kubik, Marta Medyna, Piotr Olszewski, Sabina Szafrankowska, Jolanta Szczepkowska, Tomasz Wielgomas, Regina Wypych czy Zosia Zeleska-Bobrowski, która podczas wernisażu obchodziła imieniny. Wystawę wzbogaciły również prace artystów zaproszonych z Polski i Wielkiej Brytanii.

Jednym z aktywnych członków organizacji i uczestników projektu jest Piotr Olszewski, który podkreślał, że idea wystawy narodziła się rok temu.

Klub często prezentował prace w konsulacie i Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie. Pomysł wystawy tematycznej zrodził się właśnie w konsulacie

– powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Olszewski.

Wystawa była już w Indiach, w Mumbaju i w Polsce. To piękna wystawa, lepsza niż w zeszłym roku. Zapraszamy wybitnych artystów, takich jak Ewa Rubinstein i Ryszard Horowitz

– dodał.

Marta Medyna zwracała uwagę na wyjątkową atmosferę wydarzenia i różnorodność prezentowanych prac. – Mi się zawsze podobały te wystawy. Coś innego, duża różnorodność. Ciekawi ludzie – mówiła podczas wernisażu.

O rozwoju Klubu i dalszych planach opowiadał także obecny szef organizacji Dariusz Kanarek, który objął PAKF po Edwardzie Madeju, sprawującym tę funkcję przez 20 lat.

Starałem się połączyć oba światy. Zacząłem od Tomka Sikory, który tutaj przyjechał z Polski. Dużo polskich fotografików chce z nami współpracować. Tomek Tomaszewski też chce z nami współpracować, z czego jesteśmy bardzo dumni

– podkreślił Kanarek.

Szczególnym momentem wieczoru był koncert legendarnego polskiego muzyka jazzowego Krzysztofa Medyny, którego występ wzbogacił atmosferę spotkania i doskonale dopełnił artystycznego charakteru wydarzenia.

Wystawa „Portrety i Pejzaże 2026” będzie dostępna dla zwiedzających w galerii RIVAA na Roosevelt Island do 22 maja. Finisaż odbędzie się tego dnia godzinie 5 pm. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników fotografii, sztuki i polskiej kultury do odwiedzenia tej wyjątkowej ekspozycji.