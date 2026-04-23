103. urodziny na jazzowo. Medyna, Makowicz i pan Fryderyk zachwycili Greenpoint

Agata Drogowska
2026-04-23 15:05

To był wieczór, który publiczność zapamięta na długo. W Centrum Polsko-Słowiańskim na nowojorskim Greenpoincie spotkali się na wyjątkowym koncercie dwaj mistrzowie jazzu – Krzysztof Medyna i Adam Makowicz. Ich występ uświetnił niecodzienny jubileusz – mieszkająca w Nowym Jorku Polonia świętowała uroczyście 103. urodziny swojego nestora – Fryderyka Dammonta.

Koncert Makowicz&Medyna na 103. urodziny Fryderyka Dammonta
Koncert Makowicz&Medyna na 103. urodziny Fryderyka Dammonta Koncert Makowicz&Medyna na 103. urodziny Fryderyka Dammonta Koncert Makowicz&Medyna na 103. urodziny Fryderyka Dammonta Koncert Makowicz&Medyna na 103. urodziny Fryderyka Dammonta
Popołudniem 19 kwietnia Centrum Polsko-Słowiańskie na Greenpoincie stało się sceną wyjątkowego wydarzenia z udziałem dwóch wybitnych artystów:Krzysztofa Medyny i Adama Makowicza. To właśnie oni byli gwiazdami wieczoru, prezentując premierowo album „New York Flavors” swój pierwszy wspólny projekt, będący efektem lat współpracy i artystycznego porozumienia. Ich koncert był czymś więcej niż występem. To była muzyczna rozmowa dwóch mistrzów, pełna emocji, improwizacji i jazzowej wrażliwości.

Zawsze mi się dobrze gra. Najważniejszy jest dobry fortepian, ten jest ok – powiedział po koncercie Adam Makowicz. Publiczność była zachwycona. – Koncert bardzo mi się podobał. Znam Adama od 45 lat, bardzo się przyjaźnimy. To był powrót do lat młodości – mówiła Mariola Olbińska.

Dopiero w dalszej części wieczoru organizatorzy, przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika, oficjalnie powitali gości, zapraszając gorąco do obejrzenia specjalnej ekspozycji. Koncertowi towarzyszyła bowiem wystawa fotografii dokumentująca drogę artystyczną obu muzyków. Zaprezentowano prace uznanych fotografów, m.in. Wojtka Kubika, Zosi Zeleskiej-Bobrowskiej, Piotra Powietrzyńskiego, Juliusa Simo oraz Marka Karewicza. Prezes Klubu Dariusz Kanarek przypomniał też, że spotkanie w CPS miało połączyć muzykę, sztukę i piękny jubileusz.

Szczególnym momentem wieczoru były 103. urodziny Fryderyka Dammonta, honorowego członka Klubu. Ten niezwykły fotograf i naukowiec od lat inspiruje swoją pasją i aktywnością. Z szerokim uśmiechem i ogromnym bukietem kwiatów dziękował ze sceny za moc życzeń, która popłynęła do niego od uczestników wieczoru.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do wspólnego świętowania przy urodzinowym torcie, co sprawiło, że atmosfera spotkania zrobiła się jeszcze cieplejsza i bardziej rodzinna. Na zakończenie podziękowano artystom oraz partnerowi wydarzenia, Centrum Polsko-Słowiańskiemu za wsparcie i gościnność.

Drużyna Energii wraca! Ruszyły zapisy, wielki start w Ergo Arenie za nami

Ile kosztuje toi toi? Jak zamówić go na działkę?

NOWY JORK
USA
GREENPOINT
POLONIA

Pogoda na weekend w Toruniu 24-26 kwietnia. Czas pożegnać ciepło, idzie radykalna zmiana!

Wyniki LOTTO 23.04.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wszedł do mieszkania byłej i zaatakował nożem. 45-latek walczy o życie

Szokujące odkrycie! W popularnych słoiczkach dla niemowląt wykryto truciznę

Galeria zdjęć18
103. urodziny na jazzowo. Medyna, Makowicz i pan Fryderyk zachwycili Greenpoint

103. urodziny na jazzowo. Medyna, Makowicz i pan Fryderyk zachwycili Greenpoint

Pogoda na weekend w Warszawie 24-26 kwietnia. Nadciąga gwałtowne załamanie aury!