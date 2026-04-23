103. urodziny na jazzowo. Medyna, Makowicz i pan Fryderyk zachwycili Greenpoint

Popołudniem 19 kwietnia Centrum Polsko-Słowiańskie na Greenpoincie stało się sceną wyjątkowego wydarzenia z udziałem dwóch wybitnych artystów:Krzysztofa Medyny i Adama Makowicza. To właśnie oni byli gwiazdami wieczoru, prezentując premierowo album „New York Flavors” swój pierwszy wspólny projekt, będący efektem lat współpracy i artystycznego porozumienia. Ich koncert był czymś więcej niż występem. To była muzyczna rozmowa dwóch mistrzów, pełna emocji, improwizacji i jazzowej wrażliwości.

– Zawsze mi się dobrze gra. Najważniejszy jest dobry fortepian, ten jest ok – powiedział po koncercie Adam Makowicz. Publiczność była zachwycona. – Koncert bardzo mi się podobał. Znam Adama od 45 lat, bardzo się przyjaźnimy. To był powrót do lat młodości – mówiła Mariola Olbińska.

Dopiero w dalszej części wieczoru organizatorzy, przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika, oficjalnie powitali gości, zapraszając gorąco do obejrzenia specjalnej ekspozycji. Koncertowi towarzyszyła bowiem wystawa fotografii dokumentująca drogę artystyczną obu muzyków. Zaprezentowano prace uznanych fotografów, m.in. Wojtka Kubika, Zosi Zeleskiej-Bobrowskiej, Piotra Powietrzyńskiego, Juliusa Simo oraz Marka Karewicza. Prezes Klubu Dariusz Kanarek przypomniał też, że spotkanie w CPS miało połączyć muzykę, sztukę i piękny jubileusz.

Szczególnym momentem wieczoru były 103. urodziny Fryderyka Dammonta, honorowego członka Klubu. Ten niezwykły fotograf i naukowiec od lat inspiruje swoją pasją i aktywnością. Z szerokim uśmiechem i ogromnym bukietem kwiatów dziękował ze sceny za moc życzeń, która popłynęła do niego od uczestników wieczoru.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do wspólnego świętowania przy urodzinowym torcie, co sprawiło, że atmosfera spotkania zrobiła się jeszcze cieplejsza i bardziej rodzinna. Na zakończenie podziękowano artystom oraz partnerowi wydarzenia, Centrum Polsko-Słowiańskiemu za wsparcie i gościnność.