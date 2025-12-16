Polska operetka podbiła Nowy Jork. Takiej rewii jeszcze nie było!

Choć sala w Queensborough Performing Arts Center nie wypełniła się w całości, organizatorzy niedzielnego (14 grudnia) koncertu „Magia Operetki” podkreślali, że mimo trudnych warunków pogodowych i silnego ataku zimy, publiczności udało się stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę, która sprzyjała bezpośredniemu kontaktowi artystów z widzami.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza, a na scenie zaprezentowało się ośmioro artystów polskich teatrów muzycznych. Byli to: Łukasz Gaj, Ewelina Szybilska, Tomasz Janczak, Joanna Horodko, Patrycja Posłuszna, Wojciech Bonarowski oraz Agnieszka Tyrawska. Koncert przygotował, prowadził i współtworzył wokalnie Dariusz Ocetek, a orkiestrę z Hawthorne poprowadził dyrygent Adrian Sylveen.

Program koncertu obejmował najbardziej znane i lubiane utwory operetkowe, wykonywane w całości na żywo, bez użycia playbacków. W repertuarze znalazły się m.in.: „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Wielka sława to żart”, „Brunetki, blondynki”, „Co się dzieje, oszaleję” oraz „Gdybym był bogaty” ze „Skrzypka na dachu”.

Publiczność reagowała żywo, nagradzając artystów brawami i wyraźnym zainteresowaniem klasycznym repertuarem, który nadal znajduje swoje miejsce na scenach polonijnych. Być może dlatego Dariusz Ocetek zdecydował się na ważną deklarację.

Obiecuję kontynuację przedsięwzięcia w kolejnych latach

- zapowiedział ze sceny. Słuchacze nagrodzili te słowa wielkimi brawami. W kuluarach nie ukrywali potem, że koncert zrobił na nich wrażenie. - Jestem z Galicji, lubię takie klimaty: czardasze i austriackie operetki. Bardzo dobry koncert – podzielił się refleksją Tadeusz Figner. Wtórowali mu też inni goście wieczoru, co dowodzi, że świąteczna „Magia Operetki” okazała się udanym muzycznym spotkaniem z polską tradycją sceny operetkowej.