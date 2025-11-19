Hołd dla mistrza na Manhattanie. Dzieła Paderewskiego w NYC

Po sukcesie koncertu „Paderewski Returns to New York”, który w zeszłym roku otworzył pierwszą edycję Festiwalu Ignacego Paderewskiego, czas na jego kolejną odsłonę. Zapraszają na niego Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Centrum Polsko-Słowiańskim. 23 listopada o godz. 5 pm w Kaufman Music Center na Manhattanie odbędzie się Gala Koncertowa Festiwalu. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen emocji, wspomnień i wspaniałej muzyki.

W programie wydarzenia znajdą się dzieła F. Chopina, H. Wieniawskiego, I. Paderewskiego, F. Liszta i P. Sarasatego w wykonaniu znakomitych artystów z Polski i USA. Na scenie pojawią się: Sirena Huang, Kamil Pacholec, Viet Trung Nguyen, Minyoung Kang, Nicholas Kaponyas oraz Copernicus Children's Choir. Podczas koncertu zostanie również zaprezentowany film dokumentalny „Paderewski in America”, który opowiada o niezwykłej drodze artysty w Stanach Zjednoczonych, od pierwszych koncertów w Carnegie Hall po działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert, który otworzy Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz będzie hołdem dla człowieka, który przez większą część życia związany był z Nowym Jorkiem, gdzie lobbował na rzecz Polski i gdzie zmarł.

- Gala będzie hołdem dla artysty, męża stanu, jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, który potrafił połączyć muzykę z polityką, sztukę z patriotyzmem, talent z życiową misją służby Polsce

– podkreśla Jolanta Wodiczko z Fundacji Kultury i Sztuki.

Festiwal Ignacego Paderewskiego odbywa się pod patronatem honorowym Ambasadora Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Mateusza Sakowicza Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Centrum im. Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Muzeum Polskiego w Ameryce. Mecenasem Festiwalu jest Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). „Super Express” jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Więcej informacji o Festiwalu na stronie internetowej: paderewskiny.org.