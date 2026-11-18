Niedzielne (15 listopada) popołudnie w SVA Theatre na Manhattanie upłynęło pod znakiem polskiego kina. Odbył się tam pokaz najnowszej ekranizacji „Lalki”, jednej z najważniejszych powieści w historii polskiej literatury, zorganizowany w ramach Polish Film Festival North America. Film Macieja Kawalskiego, który wszedł na ekrany polskich kin 30 września, zgromadził imponującą obsadę.

W Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a w roli Ignacego Rzeckiego zobaczyliśmy Marka Kondrata, który po wielu latach powrócił na plan filmowy. W obsadzie znaleźli się również m.in. Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Jan Englert oraz Maria Dębska, która podzieliła się z nowojorską publicznością swoimi doświadczeniami z pracy przy filmie.

„Lalka” to przede wszystkim historia miłosna

Maria Dębska przyznała, że powieść Bolesława Prusa od lat zajmuje szczególne miejsce w jej życiu. Była jedną z jej ulubionych lektur szkolnych, a aktorka podkreśliła, jak ważna jest kolejność poznawania literackiego dzieła i jego ekranizacji.

Najpierw przeczytałam książkę, a dopiero później obejrzałam film. Myślę, że to bardzo ważna kolejność

– mówiła aktorka.

Zapytana, jak współczesny widz może odbierać „Lalkę”, zwróciła uwagę na niezwykłą aktualność tematów poruszonych przez Prusa.

To wspaniałe, że „Lalka” jest tak ważną książką w polskiej literaturze. Jest przecież nadal bardzo aktualna. Mamy historię miłosną, zakochanie, ale także lęk przed wojną, różnice społeczne, kult pracy, przyjaźń i ludzką przyzwoitość. To wszystko są tematy, które dotyczą nas również dzisiaj

– podkreśliła Maria Dębska.

Aktorka zwróciła również uwagę na poczucie humoru i odwagę pisarza.

Prus napisał „Lalkę” fantastycznie. Bardzo zabawnie, a jednocześnie niezwykle odważnie. Rozmawiamy przecież o XIX wieku, a on już wtedy poruszał kwestie równouprawnienia kobiet i ich miejsca w społeczeństwie

– zauważyła.

Gorsety, zabytkowe suknie i życie jak w pałacu

W nowej ekranizacji aktorka wciela się w Kazimierę Wąsowską, jedną z najbardziej interesujących kobiecych postaci powieści Prusa.

Wąsowska jest bardzo nowoczesną kobietą, jak na swoje czasy. Jeździ konno po męsku, jest niezależna, silna i odważna. A jednocześnie zakochuje się w Wokulskim. To nieszczęśliwa miłość, właściwie miłosny trójkąt. Fascynujące jest to, że tak silna kobieta potrafi się tak bardzo zakochać

– opowiadała Dębska.

Co ciekawe, postać Wąsowskiej łączy Marię Dębską z jedną z największych gwiazd polskiego kina, Kaliną Jędrusik.

W ekranizacji „Lalki” Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku Wąsowską grała Kalina Jędrusik. A ja przecież zagrałam Kalinę Jędrusik w filmie o jej życiu!

– przypomniała aktorka.

Jednym z tematów rozmowy były również kostiumy i scenografia, które pozwoliły aktorom przenieść się do Warszawy końca XIX wieku. Maria Dębska nie ukrywała, że udział w tak dużej produkcji kostiumowej był spełnieniem jednego z jej aktorskich marzeń.

Zawsze marzyłam, żeby grać w filmach kostiumowych. Kostiumy bardzo pomagały nam wejść w epokę i zrozumieć postacie. Niektóre były autentycznymi, zabytkowymi strojami. Nosiłyśmy gorsety, które wymuszały wyprostowaną sylwetkę i zupełnie inny sposób poruszania się

– wspominała.

Zdjęcia do filmu trwały cztery miesiące. Część realizowano w najbardziej rozpoznawalnych miejscach Warszawy, które na potrzeby produkcji zamieniły się w dziewiętnastowieczne miasto.

Krakowskie Przedmieście zostało zamknięte na dwa tygodnie, żebyśmy mogli tam kręcić. Pracowaliśmy także w Łazienkach i pięknych pałacach. Razem z koleżankami czułyśmy się na planie jak księżniczki

– opowiadała z uśmiechem.

Marek Kondrat powrócił z potrzeby serca

Ważnym tematem spotkania był również powrót Marka Kondrata, który po wieloletniej przerwie zdecydował się ponownie stanąć przed kamerą. W „Lalce” wcielił się w Ignacego Rzeckiego, jedną z najważniejszych postaci powieści.

To był wspaniały powrót. Niestety, nie miałam z Markiem Kondratem wspólnych scen, ale wiem, że był bardzo zachwycony tym, jak zmieniła się technologia filmowa. Wrócił z potrzeby serca, ponieważ kocha „Lalkę”

– opowiadała Maria Dębska. Przypomniała też, że powrót aktora ma również szczególny wymiar rodzinny.

To piękna historia. Ojciec Marka Kondrata grał w „Lalce” Hasa, a po tylu latach jego syn pojawił się w nowej ekranizacji. Takie historie pokazują, jak ważne miejsce zajmuje ta powieść w polskiej kulturze

– podkreśliła aktorka, przypominając o roli Tadeusza Kondrata, który wcielił się w postać starego Szlangbauma w ekranizacji z 1968 roku.

„Jestem dumna z polskiego kina”

Podczas spotkania nie zabrakło również pytań o współczesną polską kinematografię i jej odbiór za granicą. Maria Dębska zdecydowanie sprzeciwiła się stereotypowi, zgodnie z którym polskie filmy są przede wszystkim smutne i ponure.

Jestem dumna z polskiego kina. Często mówi się, że nasze kino jest szare. A polskie kino wcale nie jest szare! Mamy wspaniałych twórców, znakomitych aktorów i potrafimy opowiadać bardzo różnorodne historie

– podkreśliła.

Aktorka przyznała również, że Nowy Jork jest jej szczególnie bliski.

Często bywam w Nowym Jorku. Bardzo lubię to miasto, a teraz rozwijam tutaj swój nowy projekt

– zdradziła, nie ujawniając jeszcze szczegółów.

O czym marzy Maria Dębska? O roli pianistki!

Na zakończenie rozmowy aktorka została zapytana o swoje kolejne zawodowe marzenia. Jej odpowiedź mogła zaskoczyć publiczność.

Bardzo chciałabym zagrać pianistkę! Przez 15 lat grałam na fortepianie i marzę o tym, żeby kiedyś wykorzystać te umiejętności w filmie. W „Lalce” miałam już okazję trochę pograć, ale chciałabym zagrać postać, dla której muzyka jest najważniejsza

– przyznała Maria Dębska.

Nowojorski pokaz „Lalki” odbył się w ramach Polish Film Festival North America, prezentującego polską kinematografię publiczności w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna edycja festiwalu trwa do 22 listopada i obejmuje projekcje w wielu amerykańskich miastach. Pokazy w Nowym Jorku odbywały się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku. Tego samego dnia w SVA Theatre zaprezentowano również film „Przez ścianę”.