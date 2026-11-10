Englert zachwycił Polonię. Najpierw w filmie, potem na żywo na spotkaniu w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-11-10 16:04

To gratka dla polonijnych kinomanów. Do 22 listopada trwa Polish Film Festival North America 2026 – przegląd najnowszych polskich filmów, które oglądać można w siedmiu miastach Stanów Zjednoczonych. Impreza wystartowała w weekend, a specjalnym gościem otwarcia był wybitny aktor Jan Englert.

Polish Film Festival North America 2026 wystartował w piątek 6 listopada w historycznym Pickwick Theatre w Park Ridge pod Chicago, IL. Publiczność wypełniła salę do ostatniego miejsca, by wziąć udział w amerykańskiej premierze nowej ekranizacji „Lalki”. Wieczór otwarcia, którego gościem specjalnym był wybitny aktor Jan Englert, stał się również okazją do uhonorowania osób aktywnie wspierających i promujących polską kulturę w USA. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Ewa Brożek, Joanna Dobecka, Maria i Grzegorz Grzywaczowie, dr Kornelia Król, Joanna Piątek, Robert Radkowski, Magdalena Stefanowicz, Rafał Stykowski, Sylwia i Piotr Wójtowiczowie, Jacek Zieliński oraz Bożena i Arie Zweigowie.

Dzień później, w sobotę 7 listopada, w chicagowskim Dwell Studio w Chicago odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć” w reżyserii Macieja Dancewicza. W dokumencie obok bohatera pojawia się m.in. jego żona, aktorka Beata Ścibakówna.

Po seansie widzowie mieli rzadką okazję do bezpośredniej rozmowy z aktorem. Choć punktem wyjścia miały być teatr, kino i droga zawodowa artysty, dyskusja szybko przerodziła się w głęboką, uniwersalną opowieść o życiu, relacjach międzyludzkich oraz o tym, co z upływem lat zyskuje na wartości, a co bezpowrotnie przemija. Jan Englert urzekł publiczność autoironią, błyskotliwym humorem oraz dystansem do własnej sławy.

„To było znacznie więcej niż spotkanie z Janem Englertem. Była to niezwykle ciekawa podróż przez ostatnie 70 lat naszej historii. W sposób pełen humoru, inteligencji i trafnych spostrzeżeń Pan Englert przypomniał nam przemiany społeczne i polityczne, pokazując, jak bardzo zmienił się świat i jak wszyscy – niezależnie od tego, czy byliśmy bezpośrednimi świadkami tych wydarzeń, czy obserwowaliśmy je z dystansu – odczuwamy ich skutki i ponosimy konsekwencje życia w nowej rzeczywistości”

– podsumowała Grażyna Skoczeń z Chicago, dziękując jednocześnie „za inspirującą refleksję”.

Tegoroczny program festiwalu liczy około 30 tytułów – od głośnych nowości po dzieła przypominające kluczowe momenty historii polskiej kinematografii. Projekcje odbywać się będą w kilkunastu kinach w USA, m.in. w Chicago w Illinois, w Nowym Jorku, w tym na Long Island, New Jersey, Miami, Kolorado oraz w Connecticut.

Wśród najważniejszych propozycji repertuarowych znalazły się takie obrazy, jak „Dobry chłopiec” Jana Komasy, „Przez ścianę” Macieja Sobieszczańskiego, „Pojedynek” Łukasza Palkowskiego, „Nasza rewolucja” Piotra Domalewskiego, „Jak żyć, żeby nie zwariować” w reżyserii Tomasza Koneckiego i Iwony Ogonowskiej-Koneckiej, „Światłoczuła” Tadeusza Śliwy oraz „Syrenka Picassa” Janusza Zaorskiego. W programie są także spotkania z twórcami i aktorami, dyskusje po seansach oraz wydarzenia specjalne.

W chicagowskim Dwell Studio przez cały okres trwania festiwalu można również bezpłatnie oglądać wystawę „Rok Andrzeja Wajdy”, przygotowaną we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Ekspozycja prezentuje unikalne szkice i rysunki wybitnego reżysera.

Festiwal potrwa do 22 listopada. Informacje o biletach i szczegółowy program festiwalu znaleźć można na stronie internetowej festiwalu.

Jan Englert skradł show córce
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