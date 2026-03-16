Polonia zdecydowała. 21-letnia studentka matematyki z koroną Królowej Parady 3 Maja

Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-03-16 19:37

Centrum Chicago 2 maja ponownie stanie się sceną jednego z najważniejszych wydarzeń polonijnych w Stanach Zjednoczonych - 135. Parady Dnia Konstytucji 3 Maja. Już wiadomo, kto tego dnia zaprezentuje się przed Polonią w koronie Królowej Parady. Laureatkę tego zaszczytnego tytułu poznaliśmy podczas uroczystej gali na przedmieściach Wietrznego Miasta.

Polonia spotkała się 14 marca na 27. Wyborach Królowej Parady 3 Maja, które odbyły się w eleganckiej sali Allegra Banquets & Catering w Schiller Park, IL. Tytuł Królowej Parady 3 Maja 2026 zdobyła 21-letnia Justyna Szkaradek, absolwentka Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Faustyny w Lombard, która obecnie studiuje matematykę na Elmhurst University. Pracuje również jako nauczycielka w „Ee Level Learning Center” i udziela korepetycji polskim dzieciom. Jak sama podkreśla, pochodzi z polskiej, katolickiej rodziny i „kocha Polskę”.

Aktywnie działam w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard, gdzie prowadzę szkółkę „Boże Perełki” oraz młodzieżowy zespół „Przyjaciele Miłosierdzia”. Jestem także zaangażowana w „Oazę Dzieci Bożych”, a raz w roku wyjeżdżam na misje medyczno-humanitarne do Gwatemali

– mówi Justyna, która marzy o założeniu rodziny i pracy nauczycielki matematyki w szkole średniej.

O koronę rywalizowało 11 kandydatek, a wydarzenie zgromadziło kilkuset gości. Pierwszą Damą Dworu została Amelia Wiski, a Drugą Damą Dworu Isabella Kardasz. Tytuły Miss Photo oraz Miss Publiczności zdobyła Kaia Karkut. Kandydatki zaprezentowały się przed publicznością i jury, pokazując nie tylko urodę, lecz także pewność siebie, kulturę osobistą i silne związki z polską tradycją. Rolę mistrza ceremonii pełnił Łukasz Dudka, dbając o sprawny przebieg gali i wyjątkową oprawę wieczoru.

W skład jury weszli: prezeska Związku Klubów Polskich w USA Łucja Mirowska-Kopeć, Paul Kawa, Joanna Piątek, przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU i Wielki Marszałek tegorocznej Parady Krzysztof Matyszczyk, Mark Pawelec, Magdalena Aniecko, Izabela Czajkowska oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.

