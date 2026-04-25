Reprezentują najliczniejsze skupisko Polonii w Nowym Jorku. „To bardzo fajne miejsce do życia”

Teodor Lisowski
2026-04-25 13:24

Od ponad dwóch dekad budują swoje życie w Nowym Jorku, nie zapominając o polskich korzeniach. Teraz jako para marszałków staną na czele kontyngentu z Ridgewood i poprowadzą go Piątą Aleją podczas jednej z najważniejszych polonijnych uroczystości w USA. Małgorzata i Dariusz Orzechowscy nie kryją dumy z tego wyróżnienia.

Małgorzata i Dariusz Orzechowscy 18 kwietnia odebrali szarfy Marszałków Parady Pułaskiego kontyngentu Ridgewood podczas uroczystego balu, który wyjątkowo odbył się w audytorium Szkoły Katolickiej Notre Dame przy parafii Matki Boskiej Cudownego Medalika.

Bal był bardzo wzruszający i wyjątkowy. Przez cały wieczór towarzyszyła nam wdzięczność dla tylu znakomitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością

– mówią w rozmowie z „Super Expressem”. Przyznają też, że zaszczytna funkcja jest dla nich dowodem wielkiego zaufania przedstawicieli lokalnego komitetu Parady Pułaskiego i prawdziwym powodem do dumy. - To dla nas naprawdę wiele znaczy – zapewniają nowi marszałkowie. Dariusz Orzechowski, uśmiechając się do żony, przypomina też dzień, w którym otrzymał tę propozycję i swoje słowa: - Jak mam być marszałkiem, to tylko z tobą, kochanie.

Ridgewood na Queensie, z którego państwo Orzechowscy poprowadzą kontyngent na Paradę, jest obecnie największym skupiskiem Polonii w Nowym Jorku.

Jesteśmy mieszkańcami Ridgewood i parafianami kościoła św. Marcina od 2006 roku. Nasz syn Bartek od pre-K do ostatniej klasy uczęszczał tam do szkoły katolickiej. Teraz szkoła jest już niestety zamknięta

– mówi pani Małgorzata.

Ridgewood to bardzo fajne miejsce do życia, a nasz kościół jest rozpoznawalny dzięki architekturze. Nowożeńcy wybierają go na miejsce ślubu ze względu na piękne wnętrze. Kościół przepięknie wygląda zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Masa ludzi przychodzi podziwiać dekoracje i robić zdjęcia

– dodaje pan Dariusz, który pracuje w budownictwie.

Państwo Orzechowscy należą do Bractwa Kurkowego w NYC i oboje pochodzą z Ełku. - Z krainy jezior i lasów - podkreśla z dumą pan Dariusz.

Przybyliśmy do USA w 2001 roku i od razu zaangażowaliśmy się w życie nowojorskiej Polonii

– dodaje. - Zawarliśmy związek małżeński w 2000 roku, a rok później znaleźliśmy się na amerykańskiej ziemi. Podjęliśmy wspólnie taką odważną decyzję – dopowiada, śmiejąc się, jego żona.

Orzechowscy są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Syn Bartosz w tym roku kończy 24 lata, a córka Maja jest uczennicą pierwszej klasy liceum. W 2019 roku Maja reprezentowała kontyngent Ridgewood w Paradzie Pułaskiego jako Junior Miss Polonia.

- To było dla nas wszystkich wielkie przeżycie - mówią przejęci rodzice, przyznając, że w dużym stopniu pogłębiło to ich więzi z Paradą Pułaskiego – przyznają.

Życie na Ridgewood jest bardzo przyjemne, ale martwi mnie, że z roku na rok Polonii ubywa

– mówi jednak pan Dariusz.

Zgodnie stwierdzają, że właśnie po to potrzebne jest podtrzymywanie tradycji. Również takich jak Parada Pułaskiego, która 4 października przemaszeruje Piątą Aleją już po raz 89. Małgorzata i Dariusz Orzechowscy poprowadzą kontyngent z Ridgewood z szarfami, z uśmiechami i z tym samym uporem, z jakim wnosili dekoracje dzień przed balem. Nie tylko po to, by upamiętnić 250 lat Stanów Zjednoczonych i 89 lat Parady, ale głównie dla swoich i innych polskich dzieci w Ameryce, które zobaczą, że bycie Polakiem to powód dumy. I do dobrej zabawy.

