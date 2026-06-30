Polonijni lekarze porzucili gabinety, by wesprzeć młodych medyków. „Żeglarska noc” była pełna gości

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-06-30 18:49

Polonijni lekarze z Chicago na jeden wieczór porzucili gabinety. W efekcie mają za sobą niezapomnianą „Nautical Night 2026 – Żeglarską Noc” w Chicago Yacht Club. Nie chodziło jedynie o zabawę – w czasie imprezy środowisko medyczne wsparło młodych lekarzy i przyszłych pracowników służby zdrowia.

„Żeglarska Noc” w Chicago Yacht Club w sercu Chicago, IL, zorganizowana została przez Związek Lekarzy Polskich w Chicago (Polish American Medical Society, PAMS), we współpracy z Młodzieżową Radą tej organizacji. Gości powitała dr Josephine Długopolska-Gach, prezes PAMS.

Nasza organizacja ciągle się rozwija, tak jak nasza misja. Dzisiaj wspieramy medycznych profesjonalistów w ich karierze, a także następne pokolenia lekarzy, poprzez mentoring oraz przyznanie im stypendiów

– powiedziała, przypominając też, że za rok i dziesięć miesięcy członkowie organizacji powitają jej nowego prezesa.

Słowa uznania i najlepsze życzenia dla przedstawicieli środowiska medycznego przekazała obecna na sobotnim wieczorze Regina Jurkowska, Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Podziękowała też medykom za ich poświęcenie i służbę. Gościem honorowym gali była Susana A. Mendoza, Rewident Stanu Illinois, która pogratulowała organizatorom kolejnej udanej edycji „Nautical Night”. Gościem specjalnym imprezy był również Tymek Kucharczyk, polski utalentowany kierowca wyścigowy, który niedawno odniósł zwycięstwo w serii INDY NXT.

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Kulminacyjnym momentem wieczoru był spektakularny pokaz sztucznych ogni nad chicagowskim molo Navy Pier, który goście podziwiali z tarasu Chicagowskiego Yacht Clubu. Na scenie zaprezentowały się ponadto polonijne zespoły góralskie Mali Hyrni oraz Góral Folk Dance.

Dochód z „Nautical Night 2026” został przekazany na stypendia dla studentów medycyny, stomatologii i weterynarii oraz na programy realizowane przez Junior PAMS, w tym szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), spotkania networkingowe dla studentów oraz działania edukacyjne. Celebrowanie sukcesów młodych, polonijnych lekarzy było kontynuowane na uroczystości wręczenia stypendiów 18 studentom kierunków medycznych, która odbyła się w Muzeum Polskim w Ameryce 28 czerwca.

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CHICAGO
USA
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