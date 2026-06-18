Eleganckie suknie, nagrody Ducha Polskości i huczne urodziny. Letni bal Muzeum Polskiego w Ameryce zachwycił

46. Doroczny Letni Bal Muzeum Polskiego w Ameryce odbył się 12 czerwca w szczególnym roku, był więc okazją do uczczenia wkładu Polonii w 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Świętowano też podczas niego urodziny dyrektor zarządzającej placówki Małgorzaty Kot. Gala w O’Hare Tech Center rozpoczęłą się koktajlem powitalnym. Po nim goście zasiedli do eleganckiej kolacji. Wieczór uświetniła zabawa taneczna przy muzyce Anthony Kawalkowski Orchestra oraz cicha aukcja.

Następnie oficjalne powitalne wygłosił Mateusz Bomba, przewodniczący tegorocznego letniego balu. Modlitwę poprowadził ks. Robert Będziński, kapelan MPA, a uroczyste toasty wzniosły: Agnieszka Bastrzyk, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego i przewodnicząca rady dyrektorów MPA, oraz Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca Muzeum. Do gości przemówiła również Regina Jurkowska, Konsul Generalna RP w Chicago. W części artystycznej wystąpił z kolei Zespół Pieśni i Tańca Polonia.

W czasie balu nie mogło zabraknąć wyróżnień. Wręczono więc Nagrodę Ducha Polskości MPA, którą otrzymali: Hubert Cioromski, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, reżyser i scenarzysta Piotr Uzarowicz oraz PNC Bank.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i dziękujemy im za hojność oraz zaangażowanie w umacnianie społeczności polonijnej. Nasz bal był pięknym akcentem roku dla Muzeum. Impreza zgromadziła naszych przyjaciół i filantropów i mecenasów muzeum. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni, gdyż dzięki nim utrzymujemy powierzone nam zabytki dla przyszłych pokoleń

- powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Kot, zapraszając wszystkich do odwiedzenia placówki.