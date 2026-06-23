Trump chce drakońskich podwyżek opłat dla imigrantów. Zapłacą nawet 75 proc. więcej?

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-06-23 15:23

Planujący ubiegać się o amerykańskie obywatelstwo muszą szykować się na zmiany. Administracja Donalda Trumpa planuje kolejny cios w osoby nie będące obywatelami. Chce podniesienia opłat za wnioski składane w ramach procedury naturalizacji. Chodzi o drastyczne podwyżki, sięgające ponad 75 procent.

Dokumenty imigracyjne do USA, w tym zielona karta UNITED STATES OF AMERICA PERMANENT RESIDENT i niebieska broszura Welcome to the United States, symbolizujące procedury związane z ubieganiem się o obywatelstwo, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: USCIS/ Materiały prasowe

Najpierw zmiana zasad ubiegania się o zieloną kartę, potem zapowiedź weryfikowania profili w mediach społecznościowych kandydatów na obywateli USA, teraz to. Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) proponuje rozporządzenie, które zmieniłoby wysokość opłat za składanie wniosków o przyznanie amerykańskiego obywatelstwa. Zainteresowani procesem naturalizacji mieliby płacić o aż 75 proc. więcej!

Przeczytaj także:
Zakaz aresztowań imigrantów w sądach! Agenci ICE już zdążyli go złamać

Zgodnie z projektem DHS, opublikowanym w poniedziałek w Rejestrze Federalnym, stawka za złożenie w Urzędzie Imigracyjnym Stanów Zjednoczonych (USCIS) wniosku N-400 w formie papierowej wzrosnąć miałaby z 760 dol. do 1330 dol. To aż 570 dol. więcej. Przy wniosku w formie elektronicznej wzrost sięgnąłby aż 80 proc., z 710 dol. do 1280 dol.

To niejedyna opłata, której podwyższenia chcieliby urzędnicy. Stawka za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (formularz N-336) wzrosłaby z 830 dol. do 1475 dol., czyli o 77,7 proc. Co więcej, nie byłoby już szans na uniknięcie lub obniżenie opłat z powodu trudnej sytuacji finansowej. Na zniżki mogliby liczyć jedynie byli lub aktywni wojskowi.

Czemu służyć mają te zmiany? Według, DHS, urealnieniu stawek.

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie opłat za formularze N-400 i N-336 do kosztów ich rozpatrywania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami ustawowymi i wspieraniu stabilności finansowej USCIS

– czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Obecne opłaty za formularze N-400 i N-336 nie pokrywają w pełni kosztów dokładnego rozpatrywania wniosków o naturalizację, w tym niezbędnych kontroli przesiewowych i weryfikacyjnych, które USCIS stale udoskonala zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi prezydenta

– tłumaczą urzędnicy.

Kiedy zmiany mogą wejść w życie? Urzędnicy czekają na uwagi, które składać można w języku angielskim na portalu www.regulations.gov do 24 sierpnia. Po ich rozpatrzeniu i publikacji przepisu minąć musi 60 dni, by nowe regulacje zaczęły obowiązywać.

Zdaniem aktywistów imigracyjnych i prawników planowana zmiana to kolejny cios w imigrację, w tym przypadku legalną.

Jest to całkowicie zgodne z szerszym przesłaniem administracji Trumpa, polegającym na utrudnianiu legalnej imigracji, podnoszeniu jej kosztów i ograniczaniu dostępu do niej, a nie tylko imigracji nielegalnej

– powiedziała reporterom stacji ABC News Rosanna Berardi, nowojorska prawniczka specjalizująca się w prawie imigracyjnym z Buffalo.

Nasi Partnerzy polecają

„Niemożliwa siłownia” stanęła w Warszawie. Ma pokazać, z czym naprawdę mierzą się osoby chore na otyłość i zachęcić do wejścia na drogę do zdrowia
„Niemożliwa siłownia” stanęła w Warszawie. Ma pokazać, z czym naprawdę mierzą się osoby chore na otyłość i zachęcić do wejścia na drogę do zdrowia

Tekst sponsorowany

Te produkty wzmacniają paznokcie od środka. Sprawdź, co warto włączyć do diety
Te produkty wzmacniają paznokcie od środka. Sprawdź, co warto włączyć do diety

TRUMP
OBYWATELSTWO USA
USA

Najnowsze

Galeria zdjęć20
Polska projektantka stworzyła strój dla Lady Gagi. Odmówiła w ostatniej chwili

Niespodziewany finał współpracy

Polska projektantka stworzyła strój dla Lady Gagi. Odmówiła w ostatniej chwili

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru

Sprawdź się

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru

Wystarczyło, że Donald Tusk pokazał jedno zdjęcie. I się zaczęło!

tak świętuje dzień ojca

Wystarczyło, że Donald Tusk pokazał jedno zdjęcie. I się zaczęło!

Zełenski wystawił Tuska na pośmiewisko?! Człowiek Nawrockiego bezlitosny

mocna opinia!

Zełenski "wystawił Tuska na pośmiewisko"?! Człowiek Nawrockiego bezlitosny

Panna młoda, odcinek 132: Beyza porwie Hancer i zaplanuje śmiertelny wypadek - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Panna młoda, odcinek 132: Beyza porwie Hancer i zaplanuje śmiertelny wypadek - ZDJĘCIA

Galeria zdjęć12
Gwiazdy „Hotelu Paradise” w nowej edycji „Królowej Przetrwania”? Uczestniczka reaguje

Królowa Przetrwania

Gwiazdy „Hotelu Paradise” w nowej edycji „Królowej Przetrwania”? Uczestniczka reaguje