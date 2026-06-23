Trump chce drakońskich podwyżek opłat dla imigrantów. Zapłacą nawet 75 proc. więcej?

Najpierw zmiana zasad ubiegania się o zieloną kartę, potem zapowiedź weryfikowania profili w mediach społecznościowych kandydatów na obywateli USA, teraz to. Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) proponuje rozporządzenie, które zmieniłoby wysokość opłat za składanie wniosków o przyznanie amerykańskiego obywatelstwa. Zainteresowani procesem naturalizacji mieliby płacić o aż 75 proc. więcej!

Zgodnie z projektem DHS, opublikowanym w poniedziałek w Rejestrze Federalnym, stawka za złożenie w Urzędzie Imigracyjnym Stanów Zjednoczonych (USCIS) wniosku N-400 w formie papierowej wzrosnąć miałaby z 760 dol. do 1330 dol. To aż 570 dol. więcej. Przy wniosku w formie elektronicznej wzrost sięgnąłby aż 80 proc., z 710 dol. do 1280 dol.

To niejedyna opłata, której podwyższenia chcieliby urzędnicy. Stawka za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (formularz N-336) wzrosłaby z 830 dol. do 1475 dol., czyli o 77,7 proc. Co więcej, nie byłoby już szans na uniknięcie lub obniżenie opłat z powodu trudnej sytuacji finansowej. Na zniżki mogliby liczyć jedynie byli lub aktywni wojskowi.

Czemu służyć mają te zmiany? Według, DHS, urealnieniu stawek.

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie opłat za formularze N-400 i N-336 do kosztów ich rozpatrywania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami ustawowymi i wspieraniu stabilności finansowej USCIS

– czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Obecne opłaty za formularze N-400 i N-336 nie pokrywają w pełni kosztów dokładnego rozpatrywania wniosków o naturalizację, w tym niezbędnych kontroli przesiewowych i weryfikacyjnych, które USCIS stale udoskonala zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi prezydenta

– tłumaczą urzędnicy.

Kiedy zmiany mogą wejść w życie? Urzędnicy czekają na uwagi, które składać można w języku angielskim na portalu www.regulations.gov do 24 sierpnia. Po ich rozpatrzeniu i publikacji przepisu minąć musi 60 dni, by nowe regulacje zaczęły obowiązywać.

Zdaniem aktywistów imigracyjnych i prawników planowana zmiana to kolejny cios w imigrację, w tym przypadku legalną.

Jest to całkowicie zgodne z szerszym przesłaniem administracji Trumpa, polegającym na utrudnianiu legalnej imigracji, podnoszeniu jej kosztów i ograniczaniu dostępu do niej, a nie tylko imigracji nielegalnej

– powiedziała reporterom stacji ABC News Rosanna Berardi, nowojorska prawniczka specjalizująca się w prawie imigracyjnym z Buffalo.