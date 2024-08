Polonijne piłkarskie święto pełne emocji. Gwiazdy z Polski pokonały nowojorczyków

Turniej upamiętniający wielkiego Kazimierza Deynę, tragicznie zmarłego 1 września 1989 r., ale także nieżyjących już polonijnych piłkarzy, trenerów i działaczy ZPKP, odbył się w niedzielę 25 sierpnia na boiskach Garfield High School w New Jersey. Wzięło w nim udział 14 zespołów, którzy wystartowali w polonijnych mistrzostwach Wschodniego Wybrzeża w dwóch kategoriach. W kategorii open mierzyło się sześć zespołów: Stal Mielec z NY, S.C. Vistula Garfield z NJ, Polonia SC z NY, Stal New Britain z CT, drugi zespół S.C. Vistula II Garfield z NJ, Metro FC z NJ. W kategorii over 40 zaprezentowało się osiem drużyn: ZPA Perth Amboy z NJ, S.C. Vistula Garfield z NJ, Marlboro PL z NJ, Stal Mielec z NY, Polonez SC z NY, FC Belweder Rutheford z NJ, St John Paul II Linden z NJ oraz Reprezentacja Gwiazd Piłkarzy Polskich, która przyleciała na turniej z ojczyzny.

Zespół gości zza oceanu naszpikowany był znanymi nazwiskami byłych zawodowych piłkarzy oklaskiwanych w minionych latach na krajowych i zagranicznych arenach. Na murawie zaprezentowali się m.in. Maciej Szczęsny, Krzysztof Roszak, Piotr Włodarczyk, Dariusz Dźwigała, Rafał Pawlak, Sławomir Chałaśkiewicz, Bogdan Pikuta, Maciej Bykowski, Igor Gołaszewski i Jacek Kacprzak, którzy wystąpili pod okiem trenera Marka Dziuby. Polskie gwiazdy zrobiły swoje – to do nich powędrował puchar w kategorii over 40, na co zapracowali pokonując w finale 2:1 broniącą tytułu nowojorską Stal Mielec. - „No i stało się zwyciężamy „Reprezentacja Gwiazd Piłkarzy Polskich” wygrywa XXXIV Memoriał im. Kazimierza Deyny. Było nas trzynastu, pięć meczów po 40 min., ale daliśmy radę” – cieszył się na Facebooku Igor Gołaszewski, były zawodnik MKS Piaseczno, Polonii Warszawa, Śląska Wrocław i Startu Otwock.

Gracze Stali Mielec też świętowali. - „Drużyna SM NY Over-40 najlepszym polonijnym zespołem na Wschodnim Wybrzeżu USA! Stalowcy w kategorii Over-40 zrobili to drugi raz z rzędu! Co prawda w finale Memoriału Kazimierza Deyny ulegli drużynie Reprezentacji Gwiazd Ligi Polskiej 1:2, ale wśród polonijnych zespołów Wschodniego Wybrzeża znowu nie mieli sobie równych” – poinformowali o sukcesie na drużynowym Facebooku. Trzecie miejsce zajęła drużyna Poloneza z Glen Cove, po zakończonym rzutami karnymi meczu z Wisłą Garfield.

Oldboye z ZPA walczyli zacięcie i mimo, że nie udało im się wyjść z grupy, to cieszyli się z udziału w udanym turnieju. - „Trochę żal, że zawiedliśmy nieco pod względem taktycznym" - przyznali na Facebooku, ale chwalili sportowe i organizacyjne aspekty imprezy.