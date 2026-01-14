Polonia w Nowym Jorku podtrzymuje tradycję. Kolędy, opłatek i polska gościnność na Greenpoincie

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-01-14 18:33

Choć od Bożego Narodzenia upłynął już prawie miesiąc, to jeszcze - w zgodzie z polską tradycją i obyczajem - trwają spotkania świąteczne nowojorskiej Polonii. W niedzielę 11 stycznia odbył się coroczny opłatek w Polskim Domu Narodowym Warsaw na Greenpoincie.

Greenpoincka Polonia spotkała się w świątecznie przystrojonej – z dominującą bielą i czerwienią - sali balowej Polskiego Domu Narodowego Warsaw, aby raz jeszcze poczuć świąteczny nastrój, złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w nowym roku, podzielić się opłatkiem, wspólnie spędzić czas, śpiewając kolędy i delektować się wspaniałym potrawami z polskiego, wigilijnego stołu.

Zebranych gości powitał dyrektor placówki Marek Chroscielewski. Wśród z nich znaleźli się attaché militarny z polskiej misji przy ONZ komandor Albert Proszowski , dyrektorzy i członkowie rady Polskiego Domu Narodowego, a wśród nich Zygmunt Bielski i Grażyna Mościcki, weterani ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, przewodnicząca Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP Helena Knapczyk, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, ojcowie Paulinii z ojcem Krzysztofem Wieliczko na czele i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie ksiądz Grzegorz Markulak.

Przeczytaj także:
Dla niego grudzień to nie tylko święta. „Przyszli, machnęli jakimś papierem i w…

Zaraz potem na salę w polskich ludowych strojach wkroczyła młodzież i dzieci z zespołu folklorystycznego Polish American Folk Co, którzy odśpiewali najpopularniejsze polskie kolędy. Rozbrzmiało „Oj malutki, malutki”, „Cicha noc” i „Przybieżeli do Betlejem”, a swojskie dźwięki momentalnie porwały zebranych do wspólnego śpiewania. Na zakończenie polonijna młodzież została nagrodzona rzęsistymi brawami.

Nie był to jednak koniec występów. Na scenie zaprezentował się Chór Angelus pod kierownictwem pianisty Nicholasa Kaponyasa, po którym widownia podziwiać mogła tradycyjne harcerskie Jasełka, przygotowane zostało przez instruktorki i harcerzy z ośrodka harcerskiego przy Domu Narodowym, Hufiec Harcerek Podhale- Szczep Pieniny, Hufiec Harcerzy Warmia, Szczep NY.

Nie mogło obyć się bez oficjalnych życzeń. Składali je przedstawiciele dyplomacji, a po nich zebranych pobłogosławił prowincjał Paulinów w USA ojciec Krzysztof Wieliczko, który życzył wszystkim łask bożych i zdrowia. 

Pamiętacie wszyscy stare polskie powiedzenie „Do siego roku”, żebyśmy nie tylko doczekali kolejnego roku, ale i doczekali wszystkich kolejnych

– powiedział, a zaraz po nim ksiądz proboszcz Grzegorz Markulak poświęcił opłatki i zebranych.

Wkrótce potem, po przełamaniu się opłatkami, rozpoczęła się wspólna biesiada, na którą składały się tradycyjne polskie potrawy świąteczne. Barszczu i smacznych pierogów oraz innych wspaniałych potraw nie zabrakło dla nikogo. Kolację uzupełniły polskie wypieki i kawa. Po posiłku inicjatywę przejął DJ, który swoją muzyką sprawił, że parkiet zapełnił się w oka mgnieniu i rozpoczęła się polska zabawa.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?
Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

NOWY JORK
USA
GREENPOINT
POLONIA

Najnowsze

39
Gołoledź paraliżuje Polskę! Ekstremalna pogoda w całym kraju. Trudne warunki na drogach, opóźnienia na kolei i lotniskach [RELACJA NA ŻYWO]

Pilne!

Gołoledź paraliżuje Polskę! Ekstremalna pogoda w całym kraju. Trudne warunki na drogach, opóźnienia na kolei i lotniskach [RELACJA NA ŻYWO]

32
Polonia w Nowym Jorku podtrzymuje tradycję. Kolędy, opłatek i polska gościnność na Greenpoincie

„Do siego roku!"

Polonia w Nowym Jorku podtrzymuje tradycję. Kolędy, opłatek i polska gościnność na Greenpoincie

Grenlandia na celowniku! Szwecja wspiera Danię

Wzrost napięcia

Grenlandia na celowniku! Szwecja wspiera Danię

Barwy szczęścia, odcinek 3311: Porwany Łukasz nie przeżyje? Kodur będzie się ociągał z zatrzymaniem Agnieszki - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3311: Porwany Łukasz nie przeżyje? Kodur będzie się ociągał z zatrzymaniem Agnieszki - ZDJĘCIA

13
Utopił ukochaną razem z autem? Proces Andrzeja J. miał się skończyć, ale nastąpił niespodziewany zwrot akcji

Co się wydarzyło?

Utopił ukochaną razem z autem? Proces Andrzeja J. miał się skończyć, ale nastąpił niespodziewany zwrot akcji

26
Tomasz Marciniak z Kabaretu Nowaki znika ze sceny. Kim jest? Co wiadomo o jego życiu prywatnym?

Widzowie go uwielbiają

Tomasz Marciniak z Kabaretu Nowaki znika ze sceny. Kim jest? Co wiadomo o jego życiu prywatnym?