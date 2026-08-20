Polonia z Illinois ma nowy pomnik. To hołd dla jednego z najważniejszych polskich świętych

Sobota 15 sierpnia w Narodowym Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w Marytown w Libertyville, IL, była dniem szczególnym, bo tego dnia celebrowano nie tylko Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ale i poświęcenie nowego pomnika św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona duchowego tego miejsca. Na miejsce licznie przybyli duchowni oraz przedstawiciele polonijnych organizacji i wiernych.

W ramach obchodów odbyła się coroczna konferencja poświęcona Kolbemu, na której Joshua Mazrinow wygłosił poruszający wykład o świętym oraz Matce Bożej. Wręczono też nagrodę im. Kolbego, którą w uznaniu całokształtu służby Kościołowi, przyznano Peterowi Ptakowi. Po uroczystej mszy odbyło się odsłonięcie, poświęcenie i błogosławieństwo nowej statuy Matki Bożej i św. Maksymiliana Kolbego. Posąg został odlany z brązu na Ukrainie na podstawie modelu wyrzeźbionego w Polsce.

Marytown zostało mianowane Narodowym Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w 2000 roku. Od początku istnienia klasztoru, na jego terenie, przy głównym wejściu, stała figura św. Maksymiliana Kolbe. Ojciec Lawrence Żurek, rektor Narodowego Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe podjął decyzję o przygotowaniu nowej figury, która, jak zdradził w rozmowie z „Super Expressem” w sposób czytelny ukazywałaby najważniejszy rys duchowości św. Maksymiliana.

Wykonania pomnika podjął się Wasyl Dutka, wybitny artysta, malarz i rzeźbiarz ze Lwowa. Rektor Żurek zdradził, że w realizację projektu zaangażowało się wiele osób i instytucji, które z oddaniem wspierały powstanie pomnika: abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, Rodzina Bosak z Chicago, Adam Bala z Warszawy, przedstawiciel chicagowskiej Fundacji Kopernikowskiej w Polsce, o. Roman Deyna oraz Małgorzata i Bartłomiej Dybas z Chicago.

Mając ten nowy pomnik, przedstawiający zarówno Najświętszą Matkę, jak i św. Maksymiliana Kolbe, spełniliśmy nasze marzenie, bo zawsze chcieliśmy go mieć przy naszej świątyni. Nie sądzę, by gdzie indziej na świecie można było znaleźć podobny pomnik

– powiedział nam ojciec Żurek.