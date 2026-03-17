Polacy też budowali Amerykę! Oni postanowili o tym przypomnieć Amerykanom

Kampania #250America „Polacy, którzy budowali Amerykę” to pomysł Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles, który wspiera mieszkającą w Kalifornii Polonię i aktywnie promuje polski dorobek oraz kulturę na zachodzie USA. Dyplomaci polskiej placówki, na czele której stoi Konsul Generalna Paulina Kapuścińska, postanowili przybliżyć sylwetki i dokonania Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju Stanów Zjednoczonych, świętujących w tym roku ważną rocznicę powstania. A tych nie brakuje!

Konsulat Generalny RP w Los Angeles w swoich mediach społecznościowych przypomniał dotąd o kilku zasłużonych przedstawicieli amerykańskiej Polonii. W serwisie X czy na Facebooku przeczytać możemy, zarówno po polsku, jak i angielsku, m.in. o Ralphie Modjeskim, znanym w Polsce jako Rudolf Modrzejewski synu słynnej Heleny Modrzejewskiej. Urodzony w 1851 roku Modjeski był jednym z najważniejszych inżynierów mostowych w historii USA.

„Zaprojektował lub nadzorował budowę ponad 40 mostów, z których wiele do dziś stanowi kluczowe elementy amerykańskiej infrastruktury”

– czytamy we wpisie Konsulatu na Facebooku.

„Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest Benjamin Franklin Bridge, który w chwili otwarcia był najdłuższym mostem wiszącym na świecie i do dziś pozostaje ikoną amerykańskiej inżynierii. Jego praca ukształtowała krajobraz transportowy USA i jest trwałym dowodem wkładu Polonii w rozwój Ameryki.”

– dowiadujemy się ponadto.

To jednak niejedyna postać, którą możemy wspomnieć dzięki tej kampanii. Wśród „Polaków, którzy budowali Amerykę” znajdziemy też Francisa „Gabby” Gabreskiego, czyli Franciszka Gabryszewskiego, urodzonego w 1919 roku legendarnego pilota myśliwców Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, doświadczonego nie tylko podczas II wojny światowej, ale też wojny koreańskiej.

„Zestrzelił 34½ (!) samolotu nieprzyjaciela, co czyni go jednym z zaledwie 7 amerykańskich pilotów myśliwskich, którzy zdobyli tytuł asa w dwóch wojnach”

– czytamy w jego wspomnieniu, przygotowanym przez pracowników Konsulatu.

Bohaterami kampanii zostali dotąd także legendarni generałowie Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, ale też urodzony w 1902 r. Bronisław Kaper, wybitny kompozytor, twórca muzyki do ponad 150 filmów i laureat Oscara z 1954 roku, Warren Winiarski, syn polskich imigrantów, którego dokonania w dziedzinie – nomen omen – winiarstwa, pomogły zapewnić mocną pozycję produktom z Napa Valley czy Stephanie Kwolek, chemiczkę, która wynalazła słynny i niezwykle mocny kevlar.