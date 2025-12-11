Pokrzywa urodziła dziecko w toalecie i zakopała je w pudełku po piwie. Makabryczne szczegóły!

Szczątki noworodka znalezione w pudełku po piwie – na trop makabrycznej zbrodni policję naprowadziła anonimowa informacja.

Matka i jej partner zatrzymani – oboje przyznali, że dziecko urodziło się w toalecie i próbowali przepchnąć jego ciało do kanalizacji.

Pierwsze zarzuty już są – śledczy czekają na wyniki badań, które mogą doprowadzić do kolejnych, poważniejszych oskarżeń.

Szokujące informacje tuż przed weekendem postawiły na nogi funkcjonariuszy Biura Szeryfa Hrabstwa Will. Śledczy szybko ustalili, że mieszkanka Wilmington pod Chicago, 35-letnia wtedy Nicole Pokrzywa w październiku 2024 r. miała urodzić dziecko i w bestialski sposób się go pozbyć. Według zdobytych informacji, kobieta urodziła będąc między szóstym a ósmym miesiącem ciąży, a dziecko — dziewczynka — miało zostać pochowane na terenie posesji pod dużym kamieniem, który celowo miał oznaczać miejsce zakopania. Detektywi dotarli do kolejnych osób i przeprowadzili wstępne przesłuchania, uzyskując spójne informacje, które pozwoliły wystąpić o nakaz przeszukania.

Zatrzymania i odkrycie zakopanego pudełka

5 grudnia około godziny 9.15 am funkcjonariusze zatrzymali przy 1900 Block of Roberts Road w Willmington 36-letnią Nicole Pokrzywę i Williama Cosmena (38 l.) z Manhattan. Para została obezwładniona i przewieziona do aresztu, a teren posesji zabezpieczono. Na miejsce wezwano techników kryminalistyki.

Prace na Roberts Road przyniosły szybki efekt. W wytypowanym miejscu, pod kamieniem, śledczy odkopali dół o głębokości około 36 cali. W środku znaleźli karton po piwie Old Style. W pudełku, owinięte w plastikową torbę i materiał, znajdowały się ludzkie szczątki. Jak potwierdziła później sekcja, były to zwłoki dziewczynki w wieku od 22 do 27 tygodni. Ciało przejęło Biuro Koronera Hrabstwa Will. Ze względu na rozkład tkanek konieczne są dalsze analizy biologiczne.

Wstrząsające wyznania zatrzymanych

Podczas przesłuchań Pokrzywa i Cosmen przyznali się do ukrycia ciała dziecka i przedstawili przerażające szczegóły tamtej nocy. Kobieta miała urodzić w domu przy 400 Block of North Street w Manhattan. Poród miał odbyć się w toalecie. 38-latek twierdził, że próbował „pozbyć się ciała”, przepychając je tłokiem do kanalizacji.

„Nicole i William zorientowali się, że ciało dziecka nie przejdzie przez odpływ, i pozostawili martwe niemowlę w toalecie na całą noc”– poinformowali w komunikacie policjanci.

Następnego dnia oboje wyjęli ciało dziecka wraz z „masą biologiczną ważącą od 5 do 7 funtów” z toalety, owinęli je w plastikową torbę i zieloną koszulkę, a następnie przewieźli do Wilmington. Tam wykopali dół o szerokości około trzech stóp i głębokości czterech stóp. Szczątki ukryli w kartonie po piwie, po czym zasypali i przykryli kamieniem.

Pierwsze zarzuty już są, kolejne mogą nadejść

Prokuratura Hrabstwa Will postawiła Pokrzywie i Cosmenowi wstępny zarzut zbezczeszczenia zwłok. Śledczy jednak nie ukrywają, że jest to dopiero początek sprawy. Gdy tylko zakończą się specjalistyczne badania szczątków, para może usłyszeć kolejne, znacznie poważniejsze oskarżenia.