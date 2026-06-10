Duda został góralem! Został ugoszczony chlebem i solą, a potem przyjęty do ZPPA

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-06-10 16:37

Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda zawitali do Stanów Zjednoczonych i nie próżnują. Była para prezydencka, po odwiedzeniu New Jersey, zajrzała do Chicago. Tam nie mogło zabraknąć spotkania z góralami i dowodu na wielką sympatię – były prezydent otrzymał tytuł Honorowego Członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

Były polski prezydent i jego żona po opuszczeniu Belwederu realizują się prywatnie na nowych ścieżkach kariery. Andrzej Duda rozpoczął m.in. współpracę z amerykańskim konserwatywnym think tankiem Heritage Foundation i organizacją Concordia, czego efektem są gościnne wykłady na rozmaitych zagranicznych uczelniach i wydarzeniach. W ostatnich dniach oboje zawitali do New Jersey, a stamtąd do Chicago, które niejednokrotnie odwiedzali jako lokatorzy Pałacu Prezydenckiego. Ta wizyta była jednak zupełnie inna niż poprzednie.

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W niedzielę Andrzej Duda i jego żona spotkali się w Domu Podhalan w Chicago z zarządem Związku Podhalan Północnej Ameryki, na którego czele stoi Jan Król, oraz z członkami tej organizacji. Przyjęto ich zgodnie z tradycją - chlebem i solą, ale potem podjęto smakowitym obiadem. Specjalnie dla byłej pary prezydenckiej wystąpiła też młodzież i dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca ZPPA. Kulminacyjnym punktem spotkania było jednak przyznanie Andrzejowi Dudzie tytułu Honorowego Członka ZPPA.

Za szczególną troskę w zachowaniu dziedzictwa, wiary i kultury góralskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz za wieloletnie wspieranie działalności Związku Podhalan Północnej Ameryki w Stanach Zjednoczonych

– powiedział Krzysztof Żółtek sekretarz generalny ZPPA, przyznając wyróżnienie byłemu prezydentowi RP, który, jak wiadomo, pochodzi z Krakowa.

Mój mąż był zawsze bardzo zazdrosny, że ja byłam u was, a on nie, także myślę, że bardzo się cieszy z wyróżnienia

– powiedziała żartobliwie była prezydentowa. Następnie gościom wręczono honorowe dyplomy z wyrazami wdzięczności i najlepszymi życzeniami od ZPPA, a Królowa ZPPA Natalia Król i Zbójnik ZPPA Andrzej Błachuta podarowali parze prezydenckiej bukiety kwiatów.

Niektórzy z państwa pamiętają, że pierwszy raz byłem tutaj jeszcze jako poseł w 2014 roku z Adamem Kwiatkowskim. Każde nasze kolejne spotkania, zarówno te, kiedy odwiedzaliście nas w Pałacu Prezydenckim, jak i te w USA i te na Podhalu były dla mnie bardzo ważne. Ogromnie państwu dziękuję za tą przyjaźń oraz za tę wsparcie, które odczuwaliśmy od państwa przez te dziesięć lat

– powiedział do chicagowskich górali prezydent.

Byliście państwo zawsze z nami, nawet w tych trudnych momentach. Nigdy tego nie zapomnimy, że głosowaliście na mnie i wspieraliście nas także modlitwą. To wsparcie było niezbędne, aby dobrze pełnić urząd prezydenta RP, zwłaszcza w tych trudnych momentach, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje. Ucieszyłem się bardzo z tego zaproszenia do USA, nie wiedząc, że otrzymam niezwykle dla mnie ważny i wzruszający tytuł honorowego członka ZPPA

- zapewnił Duda na spotkaniu w Domu Podhalan.

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Materiał sponsorowany

GÓRALE CHICAGO
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