Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu

Mikie Sherrill, była pilotka wojskowa i prokurator, została wybrana na gubernatora New Jersey, co stanowi historyczne zwycięstwo.

Pokonała republikanina Jacka Ciattarellego, mimo poparcia dla niego ze strony Donalda Trumpa.

Sherrill, jako druga kobieta na tym stanowisku w historii stanu, obiecuje pracować dla wszystkich mieszkańców i bronić wartości konstytucyjnych.

Jej zwycięstwo to część szerszego sukcesu demokratów w ostatnich wyborach.

- „To zaszczyt mojego życia – dziękuję wam za zaufanie!” – napisała na platformie X tuż po ogłoszeniu wyników Mikie Sherrill. - „Obiecuję słuchać ludzi, mieć odwagę w działaniu i nigdy nie zapominać, komu służę.” – zapewniła 57. gubernator stanu New Jersey.

Sherrill, znana ze swojego twardego charakteru i bezpośredniości, pokonała republikanina Jacka Ciattarellego, który mógł liczyć na błogosławieństwo samego Donalda Trumpa. To starcie przyciągnęło uwagę całego kraju – bo wynik miał pokazać, jak Amerykanie oceniają politykę byłego prezydenta.

New Jersey, it is the honor of my life to earn your trust to become this great state’s 57th Governor. I promise to listen, lead with courage, and never forget who I serve. pic.twitter.com/gipM0fWnqF— Mikie Sherrill (@MikieSherrill) November 5, 2025

Na wiecu zwycięstwa Sherrill zapowiedziała, że dla New Jersey, którym od 2018 roku rządził demokrata Phil Murphy, nadchodzi „nowy dzień”. - Wiem, że nie wszyscy na mnie głosowali, ale będę pracować dla każdego mieszkańca naszego stanu – mówiła do tłumu. Nie zabrakło też mocnego przesłania dla Trumpa.

- W New Jersey wiemy, że ten naród nigdy nie był i nie będzie rządzony przez królów. Składamy przysięgę na Konstytucję, a nie na człowieka – grzmiała Sherrill, wzbudzając aplauz zgromadzonych.

New Jersey na kobietę gubernator czekało aż 24 lata. Poprzednia, 76-letnia dziś Christine Todd Whitman rządziła stanem w latach 1993 -2001 i była reprezentantką Partii Republikańskiej. Była też pierwszą kobietą na tym stanowisku. Mikie Sherrill przejdzie więc do historii jako pierwsza demokratyczna gubernatorka stanu New Jersey.

Jej triumf wpisuje się też w szerszy trend dla demokratów – w wyborczy wtorek 4 listopada zwyciężyła też Abigail Spanberger w Wirginii, a Zohran Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku, pokonując byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo i zaskakując całą Amerykę.