Głośne zwycięstwo

Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2025-11-05 17:53

Kobieta-wojowniczka nową gubernator New Jersey. Demokratka Mikie Sherrill wygrała jeden z najgłośniej komentowanych i najbardziej wyrównanych wyścigów wyborczych tego roku, pokonując republikanina Jacka Ciattarellego. Była pilotka helikoptera, absolwentka Akademii Marynarki Wojennej USA i była prokurator federalna będzie dopiero drugą kobietą na tym stanowisku w historii stanu.

Najnowsze z działu
Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago

To już 25. edycja

Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago
Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s

Trzymamy kciuki!

Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s
Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy

Wielka strata

Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy
Kilku Polaków aresztowanych w łapankach ICE. Wśród nich Super Tomasz, ulubieniec polskich dzieci

Polonia uruchamia zbiórkę

Kilku Polaków aresztowanych w łapankach ICE. Wśród nich Super Tomasz, ulubieniec polskich dzieci
Takich tłumów na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie jeszcze nie było. „Najważniejsza jest pamięć”

Wyjątkowe święto

Takich tłumów na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie jeszcze nie było. „Najważniejsza jest pamięć”
  • Mikie Sherrill, była pilotka wojskowa i prokurator, została wybrana na gubernatora New Jersey, co stanowi historyczne zwycięstwo.
  • Pokonała republikanina Jacka Ciattarellego, mimo poparcia dla niego ze strony Donalda Trumpa.
  • Sherrill, jako druga kobieta na tym stanowisku w historii stanu, obiecuje pracować dla wszystkich mieszkańców i bronić wartości konstytucyjnych.
  • Jej zwycięstwo to część szerszego sukcesu demokratów w ostatnich wyborach.

- „To zaszczyt mojego życia – dziękuję wam za zaufanie!” – napisała na platformie X tuż po ogłoszeniu wyników Mikie Sherrill. - „Obiecuję słuchać ludzi, mieć odwagę w działaniu i nigdy nie zapominać, komu służę.” – zapewniła 57. gubernator stanu New Jersey.

Sherrill, znana ze swojego twardego charakteru i bezpośredniości, pokonała republikanina Jacka Ciattarellego, który mógł liczyć na błogosławieństwo samego Donalda Trumpa. To starcie przyciągnęło uwagę całego kraju – bo wynik miał pokazać, jak Amerykanie oceniają politykę byłego prezydenta.

Na wiecu zwycięstwa Sherrill zapowiedziała, że dla New Jersey, którym od 2018 roku rządził demokrata Phil Murphy, nadchodzi „nowy dzień”. - Wiem, że nie wszyscy na mnie głosowali, ale będę pracować dla każdego mieszkańca naszego stanu – mówiła do tłumu. Nie zabrakło też mocnego przesłania dla Trumpa.

- W New Jersey wiemy, że ten naród nigdy nie był i nie będzie rządzony przez królów. Składamy przysięgę na Konstytucję, a nie na człowieka – grzmiała Sherrill, wzbudzając aplauz zgromadzonych.

Przeczytaj także:
Polityczne trzęsienie ziemi w Nowym Jorku. Nowy burmistrz uderza w Trumpa. "Mam…

New Jersey na kobietę gubernator czekało aż 24 lata. Poprzednia, 76-letnia dziś Christine Todd Whitman rządziła stanem w latach 1993 -2001 i była reprezentantką Partii Republikańskiej. Była też pierwszą kobietą na tym stanowisku. Mikie Sherrill przejdzie więc do historii jako pierwsza demokratyczna gubernatorka stanu New Jersey.

Jej triumf wpisuje się też w szerszy trend dla demokratów – w wyborczy wtorek 4 listopada zwyciężyła też Abigail Spanberger w Wirginii, a Zohran Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku, pokonując byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo i zaskakując całą Amerykę.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę
Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Materiał sponsorowany

Pasty do zębów z probiotykami. Stomatolożka wyjaśnia, co myśli o ich działaniu
Pasty do zębów z probiotykami. Stomatolożka wyjaśnia, co myśli o ich działaniu

GUBERNATOR NEW JERSEY
WYBORY USA
USA

Najnowsze

10
Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu

Głośne zwycięstwo

Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu

53
Szokujące sceny z Katarzyną Zillmann i jej partnerką. Wszyscy mówią o pięknych nogach wioślarki

Zabrała głos po występie

Szokujące sceny z Katarzyną Zillmann i jej partnerką. Wszyscy mówią o pięknych nogach wioślarki

18
Nie uwierzycie, co Irena Dziedzic mówiła o Katarzynie Dowbor! Szokujące

Prawda wyszła na jaw po latach

Nie uwierzycie, co Irena Dziedzic mówiła o Katarzynie Dowbor! Szokujące

Jak się uchronić przed cyberoszustwami?

Pieniądze to nie wszystko

Jak się uchronić przed cyberoszustwami?

Sędzia z Zamościa spowodowała kolizję. Miała ponad 1,5 promila w organizmie

Skandal

Sędzia z Zamościa spowodowała kolizję. Miała ponad 1,5 promila w organizmie

57
Co za figura! To ona nakręca gwiazdę Sparty Praga. Zobacz zjawiskową żonę Lukasa Haraslina

Co za piękność!

Co za figura! To ona nakręca gwiazdę Sparty Praga. Zobacz zjawiskową żonę Lukasa Haraslina