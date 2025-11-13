Patriotyczna wspinaczka i „Rota” w miejscu śmierci polskiego oficera. Włóczykije świętowali po swojemu

Agata Drogowska
2025-11-13 17:32

Grupa Włóczykije z Nowego Jorku postanowiła uczcić 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w wyjątkowy, bliski swojej naturze sposób. Jej członkowie wyruszyli na niepodległościową wędrówkę po malowniczych szlakach Fishkill Ridge w Beacon, NY.

Jedni Święto Niepodległości uczcili uroczystymi akademiami, inni koncertami, a jeszcze inni biegiem po Central Parku. W sobotę, 8 listopada, w słoneczny, jesienny dzień członkowie Grupy Włóczykije z Nowego Jorku ubrani w biało-czerwone barwy spotkali się z kolei w miejscowości Beacon, NY, aby wspólnie wyruszyć na górską trasę. Przed rozpoczęciem wyprawy Krzysztof Sobociński - miłośnik historii, weteran i doświadczony piechur – przybliżył uczestnikom skróconą historię polskiej walki o niepodległości. Przypomniał o duchu wspólnoty i wytrwałości, które towarzyszyły kolejnym pokoleniom Polaków w drodze do wolności.

Trasa nie należała do najłatwiejszych, ale Włóczykije pokonali ją w doskonałej atmosferze. Podczas wędrówki nie zabrakło też wyjątkowych akcentów. Jednym z nich był przystanek przy tablicy pamięci Mount Beacon Eight, poświęconej ofiarom dwóch katastrof wojskowych samolotów z 1935 i 11 listopada 1945 r. Wśród ofiar tej drugiej był mający polskie korzenie por. komandor Ignatius Zielinski, oficer i lekarz US Navy, związany z bazą Quonset Point w Rhode Island i mieszkający w Salem, MA. W tej wyjątkowej scenerii uczestnicy patriotycznej wspinaczki wspólnie odśpiewali „Rotę”, co uwypukliło podniosłość chwili.

Organizator wyprawy, Andrzej Zun, przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że była to wędrówka, która na długo pozostanie w pamięci. - Trasa była wymagająca, ale dzięki świetnej formie grupy i sprzyjającej pogodzie cała wyprawa mijała z radością – powiedział nam.

Najbardziej poruszającym momentem wyprawy był ten przy tablicy Mount Beacon Eight, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy polską pieśń patriotyczną „Rotę”. Na amerykańskiej ziemi, wśród gór i z biało-czerwonymi barwami na plecakach, czułem, że jesteśmy razem – zjednoczeni pod polską flagą, świadomi tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy

- dodał.

