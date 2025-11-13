Ważne spotkanie z okazji ważnej rocznicy na Greenpoincie. Polonia nie zawiodła

Agata Drogowska
2025-11-13 13:28

11 listopada w siedzibie Instytutu Piłsudskiego w Ameryce na Greenpoincie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę Polonii – społeczność, dla której pamięć o tym dniu i historia odzyskania przez Polskę niepodległości są szczególnie ważne i głęboko zakorzenione w tradycji.

Spotkanie rozpoczęła prezes Instytutu dr Iwona Korga, podkreślając, że Narodowe Święto Niepodległości to dzień, który łączy Polonię. Zaznaczyła też, że w uroczystości bierze udział kilka pokoleń uczestników - od dzieci i młodzieży z Chóru Polonia, poprzez nauczycieli polonijnych, aż po sympatyków i przyjaciół Instytutu. - W tym wyjątkowym dniu w Nowym Jorku warto zastanowić się nad znaczeniem języka polskiego, kultury i historii – powiedziała Iwona Korga. Przypomniała również, że Józef Piłsudski, patron Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i najważniejszy „Ojciec Niepodległości”, ma tu szczególnie godne miejsce.

Artystyczną część programu wypełnił występ Chóru Dziecięcego Polonia, który zaprezentował pieśni patriotyczne i żołnierskie. Wspólne śpiewanie pieśni legionowych nadało uroczystości podniosły i pełen emocji charakter, podkreślając znaczenie wspólnego pielęgnowania polskich tradycji oraz jedności Polonii.

Polecany artykuł:

Marta Nawrocka zrobiła furorę na Greenpoincie. Padły ważne słowa

W dalszej części głos zabrał Jerzy Świątkowski, który opowiedział o swoim ojcu, Ryszardzie Świątkowskim, urodzonym w 1900 roku uczestniku walk o niepodległość Polski. Zaprezentował książkę należącą do jego ojca – cenny rodzinny dokument będący świadectwem zaangażowania w walkę o wolną Polskę. Zdradził również, że jego rodzina pochodzi z Warszawy, a pamięć o przodkach jest dla niego szczególnie ważna.

Organizatorzy spotkania przypomnieli na koniec uczestnikom, że 11 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Weterana. Wyrazili jednocześnie wdzięczność wszystkim amerykańskim weteranom za ich służbę, poświęcenie i oddanie.

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
INSTYTUT PIŁSUDSKIEGO
NOWY JORK
USA
POLONIA

