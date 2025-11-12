Biało-czerwone światła nad NYC, msze, kwiaty i ordery – Polonia celebrowała rocznicę odzyskania niepodległości

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-11-12 19:24

Wtorek 11 listopada był wyjątkowym dniem dla Polaków. Rodacy radośnie, w zadumie, na sportowo czy przy dźwiękach patriotycznych pieśni, świętowali 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie ominęło to również amerykańskiej Polonii, która jak USA długie i szerokie, zadbała o uroczyste uczczenie polskiego święta.

  • Polonia w USA hucznie obchodziła 107. rocznicę odzyskania niepodległości, celebrując polskie dziedzictwo.
  • Robert Lewandowski i konsul RP w Nowym Jorku uroczyście zapalili biało-czerwone światła na Empire State Building.
  • W Chicago i na Florydzie odbyły się patriotyczne msze i uroczystości, a w Kalifornii diabelski młyn rozbłysnął barwami Polski.
  • Dowiedz się, jak Polonia w USA pielęgnuje pamięć o swojej ojczyźnie i dlaczego te obchody były tak wyjątkowe.

W Nowym Jorku tegoroczne obchody Święta Niepodległości uświetniło historyczne wydarzenie. Najsłynniejszy polski piłkarz Robert Lewandowski w towarzystwie żony Anny i Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza w poniedziałek 10 listopada zapalili biało-czerwone światła na słynnym budynku Empire State Building na Manhattanie. Ten symboliczny gest przypomniał światu o polskiej historii i patriotyzmie.

Tego samego dnia w Chicago - w Polskiej Misji pw. Trójcy Świętej, która jest centrum duchowym tamtejszej Polonii - zgromadziło się prawie dwa tysiące wiernych. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Muzeum Polskiego w Ameryce, Związku Harcerstwa Polskiego, kombatanci, uczniowie polskich szkół oraz wicekonsul RP w Chicago Renata Lalik-Gałan. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały biało-czerwone sztandary, tradycyjne stroje ludowe oraz narodowe pieśni.

Głównym punktem obchodów była uroczysta msza święta koncelebrowana przez kapłanów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: ks. dr Marka Grygla i ks. Adama Słomińskiego oraz ks. Roberta Będzińskiego, proboszcza tej parafii. - Duchowa odnowa narodu zaczyna się w sumieniu i rodzinie a świątynia z marmuru nie zbawia. Zbawia serce, które staje się domem Boga – powiedział w homilii ks Grygiel. Po nabożeństwie goście wzięli udział w akademii patriotycznej. Uświetniły ją występy orkiestry dętej, ale też wspólne śpiewanie polskich pieśni narodowych.

Także w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, IL, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które zorganizowano w czwartek 6 listopada. Gospodarzem wydarzenia była Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowski wraz z zespołem konsularnym. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Korpusu Konsularnego, władz miejskich i powiatowych, organizacji polonijnych, m. in. Związku Klubów Polskich w USA, Związku Podhalan w Północnej Ameryce, Polish American Youth Council, Przystanku Historia IPN Chicago oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Podczas części oficjalnej wręczono odznaczenia państwowe. Srebrny Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymała Grażyna Auguścik – wybitna artystka promująca polską kulturę na świecie, oraz Daniel Pogorzelski – aktywny działacz polonijny i promotor historii Polonii w Chicago. Część artystyczną uświetnił występ zespołu „Skolni”, który zaprezentował utwory znane wszystkim Polakom.

Patriotycznie było także południu USA. W sobotę 8 listopada pod pomnikiem generała Tadeusza Kościuszki w Tampa Bay, FL, odbyła się uroczystość z udziałem żołnierzy z MacDill Air Force Base oraz duchowieństwa. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Klubu Polonia Inc. St. Petersburg, Polskiego Centrum im. Jana Pawła II oraz polskich szkół: im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater, placówki z Tarpon Springs oraz młodzież akademicka z The University of Tampa. Ks. dr Andrzej Gorczyca przewodniczył modlitwie, a nasz rodak, autystyczny pianista i ambasador osób z niepełnosprawnościami Miłosz Gąsior – złożył kwiaty pod pomnikiem.

O ważnej dla Polaków rocznicy pamiętali też rodacy w Kalifornii. Diabelski młyn na molo w Santa Monica rozbłysnął biało-czerwonymi barwami, a mieszkańcy i turyści mogli podziwiać napisy "11.11" i "Poland".

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
NOWY JORK
CHICAGO
USA
POLONIA
FLORYDA

