Polskie flagi w Central Parku. Polonia uczciła Narodowe Święto Niepodległości na sportowo!

Agata Drogowska
2025-11-12 13:07

W słoneczne, jesienne przedpołudnie Central Park wypełnił się biało-czerwonymi barwami. W sercu Manhattanu odbył się tradycyjny już Bieg Niepodległości, zorganizowany przez Polska Running Team,. Polonijni biegacze – z flagami w dłoniach – stworzyli niezwykłe widowisko, łącząc sport i patriotyzm w pięknym geście upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Polonia w Nowym Jorku potrafi nie tylko pielęgnować historię, ale też manifestować swoją tożsamość poprzez sport i pozytywną energię. Dowodem Bieg Niepodległości, który w tym roku zgromadził 65 uczestników. Nie zabrakło gości specjalnych - pojawili się przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku: konsul Wiktor Cichecki oraz Jakub Wiśniowski, którzy nie tylko zaszczycili wydarzenie swoją obecnością, ale także czynnie wzięli udział w biegu, stając ramię w ramię z Polonią.

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczął bieg dziecięcy na dystansie 500 metrów, poprowadzony przez Pawła Myśliwca. Najmłodsi uczestnicy z entuzjazmem ruszyli na trasę, dopingowani przez rodziców, organizatorów i przypadkowych spacerowiczów. Wiele dzieci niosło małe biało-czerwone chorągiewki, tworząc niezwykle wzruszający widok.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się przy pomniku króla Władysława Jagiełły, gdzie Urszula Musik, prezes Polska Running Team, wraz z członkami zarządu przywitała wszystkich uczestników. Konsul Wiktor Cichecki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, jak ważne jest pielęgnowanie narodowej pamięci i wspólnoty, nawet z dala od ojczyzny. Po oficjalnych słowach wszyscy wspólnie odśpiewali hymn Polski, który wśród jesiennych drzew Central Parku zabrzmiał wyjątkowo podniośle i symbolicznie.

Po ceremonii wykonano pamiątkowe biało-czerwone zdjęcie grupowe, po czym uczestnicy ruszyli na start biegu głównego. Jego trasa liczyła cztery mile. Wielu zawodników niosło polskie flagi, które powiewały na wietrze, przyciągając uwagę spacerowiczów i turystów. Przechodnie z zainteresowaniem obserwowali barwny polonijny peleton, często zatrzymując się, by zrobić zdjęcie lub okazać słowa uznania.

Dopisała pogoda – słońce i przyjemna temperatura stworzyły idealne warunki do biegania i świętowania. Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal przygotowany specjalnie na tegoroczną edycję. Następnie wręczono dyplomy i upominki dla najszybszych zawodniczek i zawodników. Wśród kobiet najlepsza okazała się Weronika Lis, 2. miejsce zajęła Marta Kubasek, a 3. Monika Gabarzewska. W biegu mężczyzn najszybszy był Jakub Owczarek, 2. miejsce zajął Sean Jordan, a 3. Paweł Myśliwiec.

Po sportowych emocjach przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez organizatorów. Na stołach pojawiły się bajgle, croissanty, owoce, kawa i inne przekąski. Przy stolikach trwały rozmowy, wymiana sportowych doświadczeń i wspólne celebrowanie polonijnej rocznicy. - Bieg cieszy się coraz większym zainteresowaniem – przyznają przedstawiciele Polska Running Team, nie kryjąc zadowolenia z tego faktu.

