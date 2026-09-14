Koszulki mistrzyni świata i Chicago Fire, góralskie gorsety i korale. Ochotnica bawiła się, by pomóc

Na imprezę Koła nr 72 Ochotnica przybyło kilkuset gości, wśród nich przedstawiciele bratnich kół ZPPA oraz niezrzeszeni. Zabawie przyświecał ważny cel - zebranie funduszy na budowę ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Szczawnicy oraz wspieranie programów dla dzieci niepełnosprawnych w Ochotnicy i Krościenku.

To jest bardzo szlachetny cel i ludzie chętnie włączają się w tę inicjatywę. Pomagają nam koła Dębno Podhalańskie, Maniowy, Harklowa ,Knurów, Szlembark, Pieniny i Kluszkowce

– mówił, zachęcając do wspólnej zabawy prezes Koła Ochotnica Stanisław Franczyk.

Na przybyłych gości czekały suto zastawione swojskimi przysmakami stoły i dobra muzyka. Do tańca zagrał Mańcorz - Zubek Band. Dużym zainteresowaniem cieszyła się bogata loteria fantowa, w której można było wygrać cenne nagrody, w tym telewizor czy rower. Do zdobycia była jednak też koszulka od Kasi Niewiadomej, mistrzyni świata i zwyciężczyni Tour de France w kolarstwie górskim, pochodzącej z Ochotnicy, koszulka drużyny piłkarskiej Chicago Fire i hokejowej Chicago Blackhawks, obraz namalowany przez dzieci z ośrodka w Szczawnicy, a także góralskie gorsety, szale i wiele innych cennych nagród.

Obecna na wydarzeniu Królowa ZPPA Natalia Król wsparła potrzebujące dzieci przekazując $500 na rzecz Koła Ochotnica, a dodatkowe $2000 bezpośrednio na budowę ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami z gmin: Ochotnica, Krościenko, Szczawnica,Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, oraz pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami w Ochotnicy Dolnej „Na Brysiówce”.

Natalia Król w rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że wsparcie tej inicjatywy było dla niej ważne.

Poruszył mnie cel tej zabawy: pomoc dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszę, że jako Królowa ZPPA mogłam być częścią tego wydarzenia, spotkać się z naszą podhalańską społecznością i wspólnie wesprzeć tak szczytny cel. Mam z tego wieczoru bardzo miłe wspomnienia i jestem wdzięczna Kołu Ochotnica za zaproszenie i piękne przyjęcie

– powiedziała nam.