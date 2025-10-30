Widzowie dopisali

Kino, wiara, wspólnota i frekwencyjny sukces. Udany debiut przeglądu filmów religijnych w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-10-30

To były trzy tygodnie duchowych przeżyć, wzruszeń i refleksji nad rolą filmu w kształtowaniu wiary. Tak podsumować można I Międzynarodowy Polonijny Przegląd Filmów Religijnych w USA im. św. Maksymiliana Kolbe, który dobiegł właśnie końca w Chicago, IL. Organizatorzy nie spodziewali się takiego sukcesu!

  • W Chicago zakończył się I Międzynarodowy Polonijny Przegląd Filmów Religijnych, który zaskoczył organizatorów ogromnym sukcesem.
  • Trzytygodniowe wydarzenie zgromadziło ponad 1600 widzów, łącząc polonijne parafie i szkoły wokół wartości duchowych i patriotycznych.
  • Zastanawiasz się, jakie filmy zaprezentowano i kto triumfował w konkursach dla dzieci i młodzieży?

W niedzielę 26 października odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego polonijnego przeglądu filmów religijnych – projektu, który połączył parafie, szkoły i środowiska polonijne wokół wartości duchowych i patriotycznych. Festiwalowe wydarzenia zgromadziły ponad 1600 widzów, czyniąc z imprezy frekwencyjny sukces. Patronem medialnym przeglądu był „Super Express”, od lat wspierający polonijne inicjatywy kulturalne i edukacyjne w USA.

Festiwal, zorganizowany we współpracy z Parafią św. T. Becketa i A. Liguori, zakończył się mszą świętą w parafii Św. Daniela, po której Polonijna Orkiestra z Chicago zaprezentowała wzruszający repertuar sakralny i patriotyczny. Ostatnim wydarzeniem imprezy było spotkanie z ks. prof. Janem Jęczeniem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który podzielił się refleksją na temat roli filmu religijnego w kształtowaniu duchowości współczesnego człowieka, co stało się symbolicznym zwieńczeniem wydarzenia.

- W ciągu tych trzech tygodni trwania przeglądu odbyło się ponad 20 projekcji filmowych, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Nasz projekt był wielkim sukcesem nie tylko frekwencyjnym, ale przede wszystkim duchowym, łącząc pokolenia, parafie i środowiska wokół wartości, które budują wspólnotę. Na pewno będą następne festiwale

- zapewniła „Super Express” Małgorzata Tys, przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz wicedyrektor przeglądu.

Wśród zaprezentowanych podczas imprezy filmów znalazły się m.in.; „Wyszyński, zakochany Prymas”, „Maksymilian Kolbe ”, „Nigdym ja Ci, ludu, nie rzuciła”, „Kostomłoty nad Bugiem”, „Krasnobród – w krainie Roztocza”.

Przeglądowi towarzyszył konkurs dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Szkołę św. Błażeja oraz komitet organizacyjny. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: plastycznej i filmowej. W kategorii plastycznej I miejsce zajęła Emily Szumiński (Polska Szkoła im. bł. Maksymiliana M. Kolbego), II miejsce: Emilia Podstawa (Polska Szkoła im. św. Faustyny Kowalskiej), III miejsce: Milena Danielewicz (Polska Katolicka Szkoła św. Błażeja). Wyróżnienia otrzymali Filip Borek i Izabela Gołaszewski.

W kategoria filmowej I miejsce zajęła Sara Adamczyk (Polska Szkoła im. Jana Karskiego), II miejsce: Claudia Kozicki (Polska Katolicka Szkoła św. Błażeja), a III miejsce: Victoria Kozicki (Polska Katolicka Szkoła św. Błażeja). Nagrody dla młodych twórców ufundowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFCU) z oddziałem w Bolingbrook. Za organizację wydarzenia odpowiadał komitet w składzie: o. Roman Deyna, Anna Hebal, Kinga Modjeska, Beata Czachor, Małgorzata Tys.

