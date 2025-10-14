Polonijny Przegląd Filmów Religijnych w USA przyciąga tłumy. „Wiara, kultura i sztuka idą razem”

Uroczyste otwarcie I Międzynarodowego Polonijnego Przeglądu Filmów Religijnych w USA im. św. Maksymiliana Kolbe miało miejsce 5 października w parafii św. Tomasza Becketa i Alfonsa Liguoriego w Mt. Prospect, IL. Po mszy świętej zaprezentowano tam film „Nigdym Ja Ciebie ludu nie rzuciła” w reżyserii Janusza Hanasa. Po seansie odbyło się spotkanie z samym twórcą, który podzielił się opowieściami zza kulis powstawania filmu oraz refleksjami na temat duchowości w kinie. Dzień później, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago odbyła się kolejna projekcja, tym razem filmu „Kostomłoty nad Bugiem”, również autorstwa Janusza Hanasa. Po pokazie widzowie mieli okazję uczestniczyć w konferencji i rozmowie z reżyserem, która przerodziła się w głęboką dyskusję o tożsamości, wierze i roli sztuki w budowaniu wspólnoty.

"Duchowość może być obecna w sztuce"

Małgorzata Tys, przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz wicedyrektor festiwalu, w rozmowie z „Super Expressem” wyraziła przekonanie, że przegląd na stałe zapisze się w kalendarzu kulturalnym Polonii amerykańskiej.

- Przegląd stanowi nie tylko święto kina religijnego, ale także przestrzeń duchowego spotkania, refleksji i dialogu. To nie tylko prezentacja filmów. To świadectwo, że duchowość może być obecna w sztuce, a sztuka może prowadzić do głębi. W czasach, gdy przekaz medialny często oddala się od wartości, wydarzenia takie, jak to przypominają, że obraz może być narzędziem ewangelizacji, edukacji i budowania tożsamości - powiedziała nam pani Małgorzata.

Polonijny przegląd jako początek nowej tradycji

Wicedyrektor festiwalu podkreśliła, że miejsce festiwalu ma szczególne znaczenie. W jej opinii, dzięki tej inicjatywie Polonia może nie tylko pielęgnować swoje korzenie, ale także dzielić się nimi z innymi narodami, ukazując uniwersalność przesłania chrześcijańskiego. - Niech ten przegląd stanie się początkiem nowej tradycji. Tradycji, w której wiara, kultura i sztuka idą razem, budując mosty między pokoleniami, narodami i sercami - dodała Małgorzata Tys.

Polonijni widzowie zainteresowani projekcjami mają jeszcze szansę na skorzystanie z przygotowanych wydarzeń. Finał festiwalu odbędzie się w niedzielę 26 października w parafii św. Daniela. Po mszy świętej odbędzie się rozdanie nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży, a następnie obejrzeć będzie można film „Wyszyński. Zakochany Prymas” w reżyserii Jacka Tarasiuka.