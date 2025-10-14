Polonijny Przegląd Filmów Religijnych w USA przyciąga tłumy. „Wiara, kultura i sztuka idą razem”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-10-14 16:07

Trwa I Międzynarodowy Polonijny Przegląd Filmów Religijnych w USA im. św. Maksymiliana Kolbe. Program wydarzenia, które połączyło sztukę filmową z duchową refleksją i kulturą polską, obejmuje nie tylko projekcje filmowe, ale także spotkania z twórcami czy dyskusje. Pierwsze pokazy przyciągnęły tłumy!

Najnowsze z działu
16 lat za kradzież podczas facebookowej transakcji. Sześć za próbę zabójstwa policjanta

Interesujący wyrok

16 lat za kradzież podczas facebookowej transakcji. Sześć za próbę zabójstwa policjanta
Gwiazda tv z mistrzowskim tytułem. Bawi ją, gdy mówią o niej „piękna i niebezpieczna”

Rozmowa z Moniką Dorotą

Gwiazda tv z mistrzowskim tytułem. Bawi ją, gdy mówią o niej „piękna i niebezpieczna”
Skandal w USA! Nielegalny imigrant z kryminalną przeszłością zarządzał szkołami w Iowa

Sypią się pozwy

Skandal w USA! Nielegalny imigrant z kryminalną przeszłością zarządzał szkołami w Iowa
Szokujący raport Senatu USA! 100 mln Amerykanów straci pracę przez sztuczną inteligencję?

Przerażająca wizja

Szokujący raport Senatu USA! 100 mln Amerykanów straci pracę przez sztuczną inteligencję?
Skatował pasażera w metrze. Wpadł z samurajskim mieczem

Przyznał się do ataku

Skatował pasażera w metrze. Wpadł z samurajskim mieczem

Uroczyste otwarcie I Międzynarodowego Polonijnego Przeglądu Filmów Religijnych w USA im. św. Maksymiliana Kolbe miało miejsce 5 października w parafii św. Tomasza Becketa i Alfonsa Liguoriego w Mt. Prospect, IL. Po mszy świętej zaprezentowano tam film „Nigdym Ja Ciebie ludu nie rzuciła” w reżyserii Janusza Hanasa. Po seansie odbyło się spotkanie z samym twórcą, który podzielił się opowieściami zza kulis powstawania filmu oraz refleksjami na temat duchowości w kinie. Dzień później, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago odbyła się kolejna projekcja, tym razem filmu „Kostomłoty nad Bugiem”, również autorstwa Janusza Hanasa. Po pokazie widzowie mieli okazję uczestniczyć w konferencji i rozmowie z reżyserem, która przerodziła się w głęboką dyskusję o tożsamości, wierze i roli sztuki w budowaniu wspólnoty.

Przeczytaj także:
Zaskakująca ustawa podpisana w Illinois. Przestępcy zyskają prawo posiadania br…

"Duchowość może być obecna w sztuce"

Małgorzata Tys, przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz wicedyrektor festiwalu, w rozmowie z „Super Expressem” wyraziła przekonanie, że przegląd na stałe zapisze się w kalendarzu kulturalnym Polonii amerykańskiej.

- Przegląd stanowi nie tylko święto kina religijnego, ale także przestrzeń duchowego spotkania, refleksji i dialogu. To nie tylko prezentacja filmów. To świadectwo, że duchowość może być obecna w sztuce, a sztuka może prowadzić do głębi. W czasach, gdy przekaz medialny często oddala się od wartości, wydarzenia takie, jak to przypominają, że obraz może być narzędziem ewangelizacji, edukacji i budowania tożsamości - powiedziała nam pani Małgorzata.

Polonijny przegląd jako początek nowej tradycji

Wicedyrektor festiwalu podkreśliła, że miejsce festiwalu ma szczególne znaczenie. W jej opinii, dzięki tej inicjatywie Polonia może nie tylko pielęgnować swoje korzenie, ale także dzielić się nimi z innymi narodami, ukazując uniwersalność przesłania chrześcijańskiego. - Niech ten przegląd stanie się początkiem nowej tradycji. Tradycji, w której wiara, kultura i sztuka idą razem, budując mosty między pokoleniami, narodami i sercami - dodała Małgorzata Tys.

Polonijni widzowie zainteresowani projekcjami mają jeszcze szansę na skorzystanie z przygotowanych wydarzeń. Finał festiwalu odbędzie się w niedzielę 26 października w parafii św. Daniela. Po mszy świętej odbędzie się rozdanie nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży, a następnie obejrzeć będzie można film „Wyszyński. Zakochany Prymas” w reżyserii Jacka Tarasiuka.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Edukacja globalna w czterech ścianach. Jak lekcje online otwierają dzieci na świat?
Edukacja globalna w czterech ścianach. Jak lekcje online otwierają dzieci na świat?

Materiał sponsorowany

5 trików na szybką i prostszą przeprowadzkę! Naprawdę działają
5 trików na szybką i prostszą przeprowadzkę! Naprawdę działają

Materiał sponsorowany

FILM
USA
POLONIA

Najnowsze

23
Jan Tomaszewski broni Donalda Tuska! Na sercu ma się tego orzełka

Mocne słowa legendy

Jan Tomaszewski broni Donalda Tuska! "Na sercu ma się tego orzełka"

22
M jak miłość, odcinek 1884: Marcin przerwie wieczór panieński Kamy. Dojdzie do wielkiej pomyłki - ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1884: Marcin przerwie wieczór panieński Kamy. Dojdzie do wielkiej pomyłki - ZDJĘCIA

23
Miłość i nadzieja, odcinek 305: Siła wyciągnie od Bahar i Leventa ich sekret. Wreszcie to powiedzą! - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja, odcinek 305: Siła wyciągnie od Bahar i Leventa ich sekret. Wreszcie to powiedzą! - ZDJĘCIA

17
Miłość i nadzieja, odcinek 305: Kolejna kobieta w życiu Kuzeya. Potrąci ją na ulicy - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja, odcinek 305: Kolejna kobieta w życiu Kuzeya. Potrąci ją na ulicy - ZDJĘCIA

Potrójne zabójstwo w Krakowie? Policja wydała oświadczenie

Ważne!

Potrójne zabójstwo w Krakowie? Policja wydała oświadczenie

9
Wyskoczył z auta na A2 wprost pod pędzącego busa. Zginął na miejscu

NIE PRZEŻYŁ UDERZENIA

Wyskoczył z auta na A2 wprost pod pędzącego busa. Zginął na miejscu