Nowy prezes KPA z wizytą u prezydenta. Zapowiedział otwarcie biura w Warszawie

To pierwsza wizyta Huberta J. Cioromskiego w Polsce w nowej roli. Członkowie istniejącej od 81 lat organizacji w minionym miesiącu powierzyli mu funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Najważniejsze ze spotkań w Warszawie delegacja KPA – z jej prezesem, ale też wiceprezesami Andrzejem Niemyjskim i Józefem Mikołajem Rejem oraz prezesem Fundacji Kopernikowskiej Mario Mikodą – odbyła w piątek 7 listopada. Polonijni działacze zostali przyjęci w Pałacu Prezydenckim przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego, Podsekretarz Stanu Agnieszkę Jędrzak oraz Szefa Gabinetu Pierwszej Damy Ryszarda Madziara.

Rozmowy dotyczyły między innymi wspólnych inicjatyw wspierających działania młodego pokolenia Polonii, a także inwestowania w edukację i kulturę. W czasie spotkania prezes Cioromski zapowiedział też otwarcie Biura KPA w Warszawie, co ułatwić ma współpracą pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP a Kongresem oraz polonijnymi organizacjami.

Dzień wcześniej polonijna delegacja zawitała do Senatu RP. Wzięła tam udział w 45. posiedzeniu senatu XI kadencji. W trakcie spotkania, które odbyło się po obradach, marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska wręczyła Hubertowi Cioromskiemu medal za zasługi dla Polonii amerykańskiej.

Kolejne z ważnych spotkań odbyło się w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie. Delegacja KPA spotkała się tam z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Gospodarzami byli Tomasz Różniak, przewodniczący Zarządu Krajowego SWP oraz skarbnik organizacji Maciej Cybulski. Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów na przyszły rok w dziedzinie edukacji i kultury.

- „Jest to oczywiście kolejna okazja do omówienia wspólnych planów, przedsięwzięć na przyszły rok, a ponieważ relacje obu organizacji trwają już ponad 35 lat, toteż mamy duże doświadczenie w takim współdziałaniu” – podsumował w relacji ze spotkania Tomasz Różniak.