Nowojorscy strażacy upamiętnili ofiary 9/11 niezwykłą procesją

11 września 2001 r., gdy terroryści Al Kaidy porwali cztery pasażerskie samoloty, które rozbili o wieże WTC, Pentagon i pole w Pensylwanii, życie straciło 2977 osób. Większość zginęła na nowojorskim Manhattanie, który tego koszmarnego dnia był świadkiem największej akcji ratunkowej w historii USA. Jej bohaterami były tysiące członków FDNY, którzy ruszyli na pomoc nawet z najodleglejszych zakątków metropolii. 343 poświęciło dla innych swoje życie i w środę 11 września, 23 lata po tamtych wydarzeniach, hołd oddają im strażacy w całej Ameryce.

Tegoroczną rocznicę ataków na WTC uroczystą mszą święta upamiętniła m.in. jednostka Engine 54 / Ladder 4 / Battalion 9, która feralnego dnia straciła wszystkich 15 swoich członków. 11 września podczas nabożeństwa w Katedrze Św. Patryka modliła się za nich oraz za wszystkie ofiary 9/11.

Wspólną modlitwę zorganizowali też członkowie Batalionu 57 FDNY z Brooklynu. Poprzedzili ją jednak wyjątkową procesją. Około godz. 10 am ruszyli z Manhattanu przez Most Brookliński do Konkatedry św. Józefa przy 856 Pacific Street. Nieśli ze sobą 25 flag - jedną amerykańską i 24 flagi FDNY, symbolizujące 23 członków Batalionu 57, którzy zginęli w World Trade Center oraz brata członka, który również zginął tego dnia.

Po brooklyńskiej stronie dołączył do nich biskup Brooklynu Robert Brennan (62 l.), który był głównym celebrantem uroczystej rocznicowej mszy świętej w intencji zmarłych członków FDNY w Konkatedrze. - Widzieliśmy, jak strażacy wchodzili do rozpadających się wież, wiedząc, że jest to nie tylko niebezpieczne, ale z pewnością niektórzy z nich oddadzą życie. Jednak wszyscy weszli odważnie, aby rzucić światło w ciemność. Aby uratować nas wszystkich, aby uratować tych w budynku. Po prostu robili, co mogli. Światło rozbija ciemność - powiedział biskup Brennan.

Światła rozbijające ciemność, jak co roku, pojawiły się o zmroku w miejscu dwóch zawalonych wież. Coroczny "Tribute in Light" można było podziwiać do świtu w czwartek 12 września. Główne uroczystości rocznicowe, z udziałem bliskich zabitych w zamachach osób, odbyły się tradycyjnie rankiem 11 września na Memorial Plaza przy 9/11 Memorial & Museum. Wzięli w nich udział m.in. prezydent Joe Biden (82 l.), wiceprezydent Kamala Harris (60 l.) oraz były prezydent Donald Trump (78 l.) i ubiegający się o urząd wiceprezydenta J.D. Vance (40 l.).