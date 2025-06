Nowojorscy artyści zagrają dla potrzebujących dzieci

To on ewakuował Manhattan po zamachach na WTC. Nie żyje Bernie Kerik

Kanarowski pokłócił się z żoną i córką, wyciągnął broń i zaczął do nich strzelać

Choć Dzień Dziecka już za nami to wciąż trwa rejestracja na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Children’s Smile Foundation – akcję charytatywną „Dorośli – dzieciom”. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, ale też spędzenie miłego wieczoru w dobrym towarzystwie i wśród znakomitych dźwięków. Odbędzie się on w czwartek 5 czerwca w eleganckich wnętrzach pałacu De Lamara, siedziby Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku (233 Madison Avenue, New York, NY 10016).

Wieczór rozpocznie się o godz. 7 pm, a w jego programie znalazły się dwa wyjątkowe recitale. Dla publiczności zagrają znany saksofonista jazzowy Krzysztof Medyna oraz pianista Nicholas Kaponyas. Uczestnicy wydarzenia będą mogli też obejrzeć wystawę prac plastycznych pt. „W jaki sposób można pomóc dzieciom” przygotowaną przez uczniów Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth na Queensie, NY. Po części oficjalnej przewidziany jest poczęstunek w postaci wina i przekąsek.

Całkowity dochód ze spotkania zostanie przekazany na rzecz dzieci będących pod opieką fundacji – głównym beneficjentem tegorocznej edycji będą osierocone dzieci z rodziny Bernard. Wstęp na charytatywny wieczór jest wolny, jednak mile widziane są donacje w sugerowanej wysokości $100. Obowiązkowa jest za to rejestracja - zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca drogą mailową pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod nr (347) 602 3622 lub (718) 894 6443.