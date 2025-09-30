„Ślad pamięciowy” w NYC

Niszczycielska siła totalitaryzmów ukazana w polskim instytucie. „To przeszłość, ale temat jest nadal aktualny”

Agata Drogowska
2025-09-30 15:57

Dramatyczne losy Polaków jeszcze nie były pokazywane w ten sposób. W Galerii PIASA (The Polish Institute of Arts and Sciences of America) w Nowym Jorku odbył się 26 września wernisaż wystawy „Ślad pamięciowy” autorstwa prof. dr hab. Izabeli Łapińskiej – artystki fotografki, filmoznawczyni oraz wykładowczyni Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Ekspozycję można oglądać do 16 października.

Najnowsze z działu
Burmistrz zrezygnował z walki przed samymi wyborami. Wiadomo, kto na tym zyska!

Szok w Nowym Jorku

Burmistrz zrezygnował z walki przed samymi wyborami. Wiadomo, kto na tym zyska!
Polka z New Jersey oskarża PETA o kradzież psa. „Odebrali mi Rosie i złamali serce”

Skradziona miłość pani Evy

Polka z New Jersey oskarża PETA o kradzież psa. „Odebrali mi Rosie i złamali serce”
Uczyła się śpiewać u Zapendowskiej, wystąpi na Greenpoincie. „Śpiewanie daje mi nieziemskie doznania”

Rozmowa z Różą Frąckiewicz

Uczyła się śpiewać u Zapendowskiej, wystąpi na Greenpoincie. „Śpiewanie daje mi nieziemskie doznania”
Ważne słowa pod Pomnikiem Katyńskim w Chicago. „Jesteśmy jednym narodem, mimo podziałów”

Ważne słowa pod Pomnikiem Katyńskim w Chicago. „Jesteśmy jednym narodem, mimo podziałów”
Po raz 9. pobiegną dla potrzebujących dzieci. Każdy może pomóc!

„Bieg o Uśmiech Dziecka”

Po raz 9. pobiegną dla potrzebujących dzieci. Każdy może pomóc!

Wernisaż wystawy „Ślad pamięciowy” odbył się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza. Wystawę w PIASA otworzył konsul Wiktor Cichecki, który podczas przemówienia przypomniał wcześniejszą wystawę artystki.

Pierwsza część wystawy pani profesor była w lutym 2025 w konsulacie. To jest jej kontynuacja. Bardzo cieszymy się, że ta wystawa może być pokazywana amerykańskiej publiczności. Pomimo, że to jest przeszłość, temat jest nadal aktualny. To, co się dzieje po inwazji na Ukrainę. To, co Rosja robi wobec ukraińskich dzieci, wywożąc je w głąb Rosji. To samo robiła Rosja w czasie Drugiej Wojny Światowej w stosunku do Polaków

- podkreślił konsul Cichecki.

Projekt „Ślad pamięciowy” to artystyczna próba wydobycia z historii Polski zapomnianych twarzy ludzi, którzy zostali zniszczeni przez systemy totalitarne. Składa się z trzech części – poświęconych zesłańcom na Sybir, Polakom wywiezionym na przymusowe roboty do III Rzeszy oraz więźniom politycznym okresu stalinowskiego w Polsce Ludowej. Wśród tych ostatnich znajdują się młodzi członkowie konspiracyjnych organizacji, takich jak Związek Białej Tarczy czy Huragan, którzy w latach 50. byli brutalnie przesłuchiwani i torturowani w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa przy ul. Anstadta 7 w Łodzi.

Przeczytaj także:
Fraszki rozbrzmiały u weteranów. Polonia czytała Kochanowskiego na Manhattanie

Izabela Łapińska spędziła z bohaterami projektu wiele godzin, rozmawiając z nimi i nagrywając ich wspomnienia, a następnie fotografując ich twarze w konwencji przypominającej fotografie policyjne – en face i z profilu. Każdy portret przedstawia postać trzymającą własnoręcznie napisane imię i nazwisko. Te czarno-białe fotografie nawiązują do stylistyki więziennej i kryminalnej, przy czym nadają bohaterom głębię i godność, której odmawiały im systemy represji.

Szczególnym elementem projektu są nagrane wspomnienia, które artystka przepisała, a następnie poprosiła dzieci, by je odczytały. Głosy młodych ludzi, interpretujących historie dawnych prześladowań, tworzą przejmujący kontrast i budują most pamięci między pokoleniami.

Marta Medyna, żona znanego jazzmana, Krzysztofa Medyny była bardzo poruszona wystawą. - Wspaniały, wzruszający przekaz historii naszego narodu. Na przykładzie życia kilku bohaterów, których życie powiodło przez horror, trzech różnych tyrani ubiegłego stulecia. Szacunek i podziękowanie dla pani Izabeli – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”. Pod wrażeniem ekspozycji był też Frederick Dammont, 102-letni Sybirak, który opowiadał o swoich losach w czasie II wojny światowej.

Projekt powstał w latach 2018–2019. Wystawa pierwotnie miała zostać zaprezentowana w Nowym Jorku w kwietniu 2020 roku, jednak pandemia pokrzyżowała plany. Jej premiera odbyła się dopiero 17 września 2022 roku w Forum Fotografii w Łodzi – w rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Od tego czasu wystawa podróżowała po Polsce, przybierając dwie formy: galeryjną oraz mobilną. Wersja mobilna pokazywana była m.in. na murach dawnego więzienia na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie każdy portret wzbogacony był indywidualnym światłem i dźwiękiem.

W nowojorskiej Galerii PIASA zaprezentowano 11 bohaterów – ze względu na ograniczoną przestrzeń nie udało się pokazać pełnej dwunastki. Niezwykłym elementem projektu jest także trzynasta postać – tzw. Judasz. Jak mówiła sama artystka, „przyśniło jej się, że Judasz musi być pokazany na żółto”. - Okazało się, że jeden z bohaterów był tajnym współpracownikiem SB, stąd nazwałam go Judasz – tłumaczyła Łapińska. Zazwyczaj „Judasz” przedstawiany jest na podłodze, lecz tym razem Galeria nie wyraziła zgody na tę formę ekspozycji. Zdjęcia Judasza więc zabrakło.

Więcej informacji o projekcie: www.sladpamieciowy.pl.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Nie pomyl depresji z demencją. Podobieństwa i różnice, które warto znać
Nie pomyl depresji z demencją. Podobieństwa i różnice, które warto znać

3 najgorsze rzeczy, które niszczą mózg. To prosta droga do demencji
3 najgorsze rzeczy, które niszczą mózg. To prosta droga do demencji

WYSTAWA
NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

23
Zaledwie kilka dni temu pochował żonę. Dziś dostał akt oskarżenia z prokuratury! Grozi mu do 3 lat

TYLKO U NAS

Zaledwie kilka dni temu pochował żonę. Dziś dostał akt oskarżenia z prokuratury! Grozi mu do 3 lat

Kasia Tusk świętuje Dzień Chłopaka. Pokazała prezent dla męża i zdradziła, jak spędza jesienne dni

Tak blogerka spędza wyjątkowy dzień z mężem

Kasia Tusk świętuje Dzień Chłopaka. Pokazała prezent dla męża i zdradziła, jak spędza jesienne dni

CPK podnosi prędkość do 350 km/h. Podróż skróci się o 40 minut

Szybkie pociagi w Polsce

CPK podnosi prędkość do 350 km/h. Podróż skróci się o 40 minut

Kosmetyki DANUCERA – regeneracja skóry po lecie z filozofią clean beauty

Strefa beauty

Kosmetyki DANUCERA – regeneracja skóry po lecie z filozofią clean beauty

Sandra Kubicka w przejmujących słowach o stracie ciąży. Tak miało być. Nie miałam na to wpływu

Przerwała milczenie

Sandra Kubicka w przejmujących słowach o stracie ciąży. "Tak miało być. Nie miałam na to wpływu"

Urzędnicy od ręki zmienią śmieciówki na etaty. Firmy grożą sądami

Nowe przepisy

Urzędnicy od ręki zmienią śmieciówki na etaty. Firmy grożą sądami