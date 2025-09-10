Fraszki rozbrzmiały u weteranów. Polonia czytała Kochanowskiego na Manhattanie

Dba o zęby Polonii i nie tylko. Został „Wybitnym Polakiem”. „Piękny uśmiech to nie luksus, to fundament”

To był niebywały bankiet przed 88. Paradą Pułaskiego! „Te setki osób tutaj to wielka siła”

Spotkali się z Kochanowskim w polskiej szkole i na militarnym pikniku

Narodowe Czytanie to licząca sobie już 13 lat tradycja. Pielęgnuje ją też amerykańska Polonia, która co roku aktywnie włącza się we wspólne publiczne czytanie dzieł najważniejszych polskich pisarzy i poetów. W tym roku rodacy na całym świecie delektowali się frazami złożonymi przed laty przez Jana Kochanowskiego. Nie zabrakło wśród nich Polaków z Chicago, ale też Nowego Jorku.

Zorganizowane przez Elżbietę Kieszczyńską i Janusza Szlechtę z polonijnego Przytuliska Literacko-Artystycznego oraz Ellę Wojczak z Polish Theatre Institute in the USA czytanie poezji Jana Kochanowskiego w Nowym Jorku cieszyło się dużym zainteresowaniem polonijnej publiczności. Mimo dużego wydarzenia, jakim był wielki Bankiet Parady Pułaskiego, który odbył się dzień wcześniej w Garfield, NJ, w sobotę 6 października Polonia nie zawiodła i Dom Weterana, a jednocześnie siedziba Zarządu Głównego SWAP na Manhattanie zapełnił się publicznością.

Poezję Kochanowskiego, wśród weteranów, artystów, konsula Dawida Pietrusiaka, pisarzy i naukowców, recytowali między innymi kompozytor Jakub Polaczyk, fotograf Zosia Zeleski-Bobrowski, poetka Anna Frajlicz i pisarka Joanna Rostopowicz-Clark.

Współorganizator wydarzenie Janusz Szlechta nie krył zadowolenia z przebiegu wspólnego czytania, choć przyznał, że poezja Kochanowskiego „ze względu na staropolski język jest dosyć trudna”. – Ale nie oznacza to, że ta poezja nie trafia do ludzi i jest dobrze przyjmowana i akceptowana – zastrzegł jednak.

- Jak byliśmy tego świadkami, w sobotę chętnych do czytania jego poezji na tegorocznym Narodowym Czytaniu w Nowym Jorku było wielu. Czytały 22 osoby, a przecież chętnych było dużo więcej – powiedział nam Janusz Szlechta. - Publiczność także dopisała, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni. Tyle osób sięgających po poezję Jana Kochanowskiego, to tylko bić brawo i podziwiać. Byliśmy wszyscy pozytywnie zaskoczeni, że tyle osób do nas dotarło – dodał wyraźnie uszczęśliwiony.

Narodowe Czytanie odbyło się pod patronatem prezydenta Polski Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej. Patronat honorowy nad nowojorską edycją objął z kolei Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku.