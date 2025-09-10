Narodowe Czytanie w Nowym Jorku 2025

i

Autor: Jadzia Kopala/ Facebook

Narodowe Czytanie w NYC

Fraszki rozbrzmiały u weteranów. Polonia czytała Kochanowskiego na Manhattanie

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2025-09-10 14:30

Weterani, artyści, dyplomaci i naukowcy. W takim towarzystwie nowojorska Polonia spotkała się na tegorocznej edycji Narodowego Czytania. W siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce na Manhattanie rozbrzmiały fraszki Jana Kochanowskiego.

Narodowe Czytanie to licząca sobie już 13 lat tradycja. Pielęgnuje ją też amerykańska Polonia, która co roku aktywnie włącza się we wspólne publiczne czytanie dzieł najważniejszych polskich pisarzy i poetów. W tym roku rodacy na całym świecie delektowali się frazami złożonymi przed laty przez Jana Kochanowskiego. Nie zabrakło wśród nich Polaków z Chicago, ale też Nowego Jorku.

Zorganizowane przez Elżbietę Kieszczyńską i Janusza Szlechtę z polonijnego Przytuliska Literacko-Artystycznego oraz Ellę Wojczak z Polish Theatre Institute in the USA czytanie poezji Jana Kochanowskiego w Nowym Jorku cieszyło się dużym zainteresowaniem polonijnej publiczności. Mimo dużego wydarzenia, jakim był wielki Bankiet Parady Pułaskiego, który odbył się dzień wcześniej w Garfield, NJ, w sobotę 6 października Polonia nie zawiodła i Dom Weterana, a jednocześnie siedziba Zarządu Głównego SWAP na Manhattanie zapełnił się publicznością.

Poezję Kochanowskiego, wśród weteranów, artystów, konsula Dawida Pietrusiaka, pisarzy i naukowców, recytowali między innymi kompozytor Jakub Polaczyk, fotograf Zosia Zeleski-Bobrowski, poetka Anna Frajlicz i pisarka Joanna Rostopowicz-Clark.

Współorganizator wydarzenie Janusz Szlechta nie krył zadowolenia z przebiegu wspólnego czytania, choć przyznał, że poezja Kochanowskiego „ze względu na staropolski język jest dosyć trudna”. – Ale nie oznacza to, że ta poezja nie trafia do ludzi i jest dobrze przyjmowana i akceptowana – zastrzegł jednak.

- Jak byliśmy tego świadkami, w sobotę chętnych do czytania jego poezji na tegorocznym Narodowym Czytaniu w Nowym Jorku było wielu. Czytały 22 osoby, a przecież chętnych było dużo więcej – powiedział nam Janusz Szlechta. - Publiczność także dopisała, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni. Tyle osób sięgających po poezję Jana Kochanowskiego, to tylko bić brawo i podziwiać. Byliśmy wszyscy pozytywnie zaskoczeni, że tyle osób do nas dotarło – dodał wyraźnie uszczęśliwiony.

Narodowe Czytanie odbyło się pod patronatem prezydenta Polski Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej. Patronat honorowy nad nowojorską edycją objął z kolei Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku.

