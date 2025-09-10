Warto zajrzeć

Zjawiskowe kobiety, moda i sztuka w polskim instytucie na Manhattanie

Agata Drogowska
2025-09-10

Nowy Jork od zawsze był miejscem, w którym przenikają się światy sztuki, mody i nowoczesnych idei. 5 września siedziba The Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA) stała się przestrzenią wyjątkowego spotkania tych dziedzin. Otwarcie wystawy „Art in Fashion” przyciągnęło zarówno miłośników sztuki, jak i pasjonatów mody, tworząc atmosferę twórczego dialogu ponad granicami.

Wystawa, którą można oglądać na Manhattanie do 19 września ma dwóch kuratorów: Branę Dane oraz Mariusza Bargielskiego. Dla Brany był to debiut kuratorski. - Jestem fotografem i malarką, moje prace są na wystawie. Normalnie zajmuję się tylko sztuką – zdradziła w rozmowie z „Super Expressem”. Na ekspozycji znalazł się także jej portret autorstwa kolegi – fotografa Patrika Anderssona, który uchwycił Branę w intymny i symboliczny sposób, dopełniający koncepcję wystawy.

Ekspozycja ukazuje prace artystów i projektantów, którzy w swojej twórczości konsekwentnie poszukują nowych form wyrazu. Jeff Kravitz, Brana Dane, Patrik Andersson oraz Macrae Marran, ale też dwie Polki – Izabela Łapińska oraz Patrycja Plesiak - zaprezentowali różnorodne oblicza współczesnej sztuki i mody – od fotografii i sztuki wizualnej po projekty inspirowane światem haute couture.

Szczególnym punktem ekspozycji były prace Izabeli Łapińskiej, fotografki i profesor Szkoły Filmowej w Łodzi. Jej czarno-białe zdjęcia zachwyciły odwiedzających, a sama artystka nie kryła radości z odbioru. - Słyszałam bardzo pozytywne opinie na temat moich zdjęć. Pytano mnie, gdzie jest takie piękne miejsce, gdzie robiłam fotografie? Robiłam je w Łodzi, mogłam więc przy okazji zapromować miasto – podkreśliła Łapińska, wychwalając różnorodność wystawy.

W PIASA zobaczyliśmy też prace Patrycji Plesiak – innowacyjnej projektantki mody, absolwentki ASP w Łodzi, znanej z łączenia sztuki, architektury i technologii w duchu zrównoważonej mody. W Nowym Jorku wyjątkowym elementem wydarzenia był pokaz, podczas którego modelki zaprezentowały suknie projektu Plesiak.

Wystawa „Art in Fashion” nie będzie jedyną, którą obejrzymy w PIASA we wrześniu. Polska placówka oraz Izabela Łapińska zapraszają już na kolejną ekspozycję artystki, którą podziwiać będzie można od 26 września. Nosi tytuł „Ślad pamięciowy” i będzie poświęcona Sybirakom, ofiarom III Rzeszy oraz żołnierzom wyklętym. Zaprezentowane zostaną czarno-białe portrety 12 osób wraz z ich wspomnieniami.

