Niezwykły gest Pierwszej Damy. Wsparła wielki bal Polonii, by pomóc chorym dzieciom

Agata Drogowska
2026-02-05 17:09

To będzie wieczór pełen emocji i wielkich serc. W sobotę, 7 lutego, odbędzie się doroczny Bal Walentynkowy prężnie działającej w Nowym Jorku polonijnej Fundacji Uśmiech Dziecka. Wyjątkowe wydarzenie, które łączy święto zakochanych z realną pomocą chorym i potrzebującym dzieciom, wsparła w tym roku Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka.

i

Autor: Marek Zieliński, Fundacja Uśmiech Dziecka
  • Polonijna fundacja z Nowego Jorku zorganizowała wyjątkowy bal charytatywny.
  • Pierwsza Dama Marta Nawrocka wsparła zbiórkę na rzecz chorych dzieci.
  • To niejedyny hojny gest na rzecz tej szlachetnej akcji.

Działająca od prawie 27 lat w Nowym Jorku Children’s Smile Foundation wspiera najmłodszych wymagających kosztownego leczenia i specjalistycznej opieki. Doroczny Bal Walentynkowy jest jednym z wydarzeń, podczas których można włączyć się w tę pomoc. Wydarzenie odbędzie się 7 lutego w reprezentacyjnej sali Terrace on the Park w Queens, NY. Dochód z balu w całości przeznaczony jest na pomoc podopiecznym organizacji. W tym roku wsparcie otrzymają przede wszystkim Amelia Śmiertelny z Pensylwanii oraz Leo Hemond z Rhode Island. Trafią do nich m.in. fundusze zebrane podczas loterii fantowej, na której znalazły się wyjątkowe przedmioty.

Jednym z najbardziej niezwykłych jest prezent od Marty Nawrockiej, Pierwszej Damy RP. Na licytację trafi luksusowa, jedwabna apaszka Lilou „Opowieść 48.4”, podarowana specjalnie z myślą o zbiórce na rzecz podopiecznych Children’s Smile Foundation. Apaszka jest autorskim projektem inspirowanym polską kulturą. Zawiera 48 symboli narodowego dziedzictwa, m.in. warszawską Syrenkę, Giewont czy Sukiennice, oraz cztery symbole szczęścia zaczerpnięte z różnych kultur. Wykonana jest w 100 procentach z jedwabiu, z ręcznie rolowanym wykończeniem. Do daru dołączony został list z osobistym podziękowaniem Pierwszej Damy za działalność dobroczynną fundacji.

Aukcja zapowiada się imponująco nie tylko z powodu apaszki. Na licytację trafią też inne przedmioty, które mają swoją wyjątkową historię i darczyńcę. Będzie to m.in. koszulka klubu FC Barcelona z autografem Roberta Lewandowskiego, podarowana przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Piłkarz podpisał ją po historycznej ceremonii oświetlenia Empire State Building w biało-czerwone barwy.

Swoje wsparcie okazał także ekstremalny biegacz Tomasz Sobania. Nazywany „polskim Forrestem Gumpem” wyczynowiec, który na przełomie 2024 i 2025 roku przebiegł całe Stany Zjednoczone w 139 dni, przekazał koszulkę z autografem. Wśród sportowych pamiątek znajdą się także rękawice bokserskie z autografem Adama Kownackiego, podarowane przez Oskara Orenta, oraz koszulka z podpisem pięściarza wagi junior ciężkiej Sławomira Bohdziewicza, przekazana osobiście przez zawodnika. Miłośników muzyki ucieszy natomiast najnowsza płyta Sławomira „Cudowronek” ze specjalną dedykacją i autografem artysty.

Na balu nie zabraknie też wyjątkowych gości. Gościem honorowym balu będzie The New York Building Managers' Association, jedna z najstarszych organizacji zrzeszających menedżerów budynków w Nowym Jorku, działająca od 1917 roku. Wieczór uświetni koncert światowej sławy saksofonisty jazzowego Krzysztofa Medyny, a do tańca zagra DJ Marek.

To była największa polonijna studniówka w USA. Maturzystom gratulował nawet pol…

Serdecznie zapraszam na coroczny charytatywny Bal Walentynkowy Fundacji Uśmiech Dziecka. To wyjątkowy wieczór, podczas którego łączymy piękną tradycję walentynkowego spotkania Polonii z realną pomocą dzieciom chorym i potrzebującym. Każdy zakup biletu i każda licytacja przekładają się na konkretne wsparcie naszych podopiecznych

- mówi Mariusz J. Śniarowski, członek Rady Dyrektorów i były prezes fundacji.

Wtóruje mu obecna prezes Joanna Gwoźdź.

To wydarzenie ma niezwykłą atmosferę, ale przede wszystkim ma sens, bo dochód z niego trafia do polonijnych dzieci, walczących o zdrowie i lepsze jutro

– mówi pani prezes. - Dziękujemy wszystkim darczyńcom i gościom, którzy sprawiają, że możemy pomagać nieprzerwanie od prawie 27 lat - dodaje.

