Nie każdy może liczyć na taki prezent. Lewandowski wyjechał z Nowego Jorku z wyjątkową pamiątką

Po wielu latach starań spełniło się marzenie Polonii w Nowym Jorku. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Manhattanu – Empire State Building – został po raz pierwszy w historii podświetlony w polskich barwach narodowych. Biało-czerwoną iluminację włączyła wyjątkowa osoba – nasz znany na całym świecie rodak Robert Lewandowski. Wyjątkowy był też prezent, jaki otrzymał podczas uroczystości.

  • W Nowym Jorku miało miejsce historyczne wydarzenie dla Polonii.
  • Robert Lewandowski włączył biało-czerwoną iluminację Empire State Building.
  • Nasz słynny rodak nie zabawił jednak długo w NYC. W Stanach, z własną misją została za to jego żona

W poniedziałek 10 listopada o godzinie 4 pm nastąpił historyczny dla Polaków moment. Najlepszy polski piłkarz dokonał uroczystej iluminacji biało-czerwonych świateł na Empire State Building

Zapalenie świateł poprzedziły wystąpienia Roberta Lewandowskiego oraz Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza. W swoich przemówieniach obaj podkreślali znaczenie polskiej historii, dumy narodowej oraz symbolicznego wymiaru tego wydarzenia dla Polonii amerykańskiej.

To wyjątkowy moment. Jako Polak jestem dumny, że mogę zapalić światła na tak ważnym i rozpoznawalnym budynku – powiedział Robert Lewandowski, dziękując za zaproszenie i wsparcie organizatorów.

Ten widok zapierał dech! Manhattan w kolorach Polski

Po przemówieniach, w obecności przedstawicieli mediów i zaproszonych gości, w tym uczniów polonijnych szkół, Robert Lewandowski przesunął tradycyjną metalową wajchę, uruchamiając biało-czerwone oświetlenie wieżowca. W tej samej chwili na szczycie budynku rozbłysły polskie barwy, widoczne z wielu punktów Nowego Jorku.

Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia Robert Lewandowski otrzymał niezwykły prezent - miniaturowy model Empire State Building z rąk przedstawiciela zarządu budynku. Był to symboliczny gest, podkreślający rangę i znaczenie chwili. Na zakończenie uroczystości, która odbyła się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego 11 listopada, uczestnicy spotkania wyszli na taras widokowy, skąd mogli podziwiać rozświetlony Manhattan i biało-czerwony blask górujący nad miastem.

Lewandowscy na dwóch kontynentach. On gra, ona trenuje Amerykę

Robert Lewandowski nie zabawił jednak długo w Wielkim Jabłku. Po zrealizowaniu historycznej patriotycznej misji wrócił do Polski, by dołączyć na kolegów na zgrupowaniu reprezentacji Polski, które rozpoczęło się pod jego nieobecność. Razem z drużyną narodową rozpoczął przygotowania do meczów z Holandią i Maltą, decydujących spotkań w ramach eliminacji mistrzostw świata.

W USA została za to Anna Lewandowska, która postanowiła podbić Stany swoimi treningami. W weekend zaprosi Polonię i nie tylko na Healthy Day Tour - dwa sportowo-motywacyjne wydarzenia, które odbędą się 15 listopada w Chicago, IL, i 16 listopada w Rutherford, NJ. - „W programie znajdą się energetyczne treningi, taniec, motywujące przemówienie oraz dużo pozytywnej energii” – obiecują organizatorzy. Bilety na trwające około 6 godzin wydarzenie kosztują $150.

