Wzruszający opłatek w polskim konsulacie. Piękna muzyka, nutka historii i życzenia... dla narzeczonych

Agata Drogowska
2025-12-12 15:58

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się wyjątkowe, świąteczne przyjęcie, które zgromadziło licznych dyplomatów, przedstawicieli ONZ, reprezentantów innych konsulatów i ambasad, a także wielu znamienitych gości polonijnych. Wśród nich byli m.in. Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ, Anna Maria Anders – córka generała Andersa, a także jeden z najstarszych przedstawicieli Polonii, 102-letni Frederick Dammont.

Konsularne przyjęcie gwiazdkowe odbyło się w czwartek 11 grudnia w eleganckich wnętrzach polskiej placówki na Manhattanie. Gospodarzem wieczoru był Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, który wraz z żoną Bogną serdecznie powitał zebranych gości. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wyjątkowy, świąteczny wystrój konsulatu to zasługa pracowników placówki, którym podziękował za wkład w stworzenie niezwykle ciepłej atmosfery wydarzenia. Przyjęcie, jak co roku, miało wprowadzić zgromadzonych w nastrój nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, być okazją do złożenia życzeń, ale też kontaktu z wyjątkową polską kulturą, również muzyczną.

Centralnym punktem wieczoru był recital fortepianowy argentyńsko-polskiego pianisty Gastóna Frydmana, którego dziadkowie pochodzą z Polski. Artysta wykonał utwory Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fryderyka Chopina, poprzedzając każdy z nich niezwykle ciekawym, historycznym i kulturowym komentarzem. Opowieści Gastóna ukazywały polskie dziedzictwo muzyczne w sposób głęboki i przemyślany, a jego interpretacje zachwyciły zarówno znawców muzyki klasycznej, jak i osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w tego typu wydarzeniu. Publiczność nagradzała pianistę długimi brawami.

Nie zabrakło też wzruszeń – artysta przedstawił obecnym swoją narzeczoną Arden, z którą, jak poinformował, już w sobotę 13 grudnia bierze ślub. Wiadomość ta poruszyła obecnych, którzy przywitali przyszłą pannę młodą radosnymi oklaskami. Ten osobisty akcent nadał wieczorowi szczególną, niemal rodziną atmosferę.

Po koncercie goście dzielili się swoimi refleksjami. Ksiądz Jacek Woźny, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Staten Island, przyznał, że był zachwycony stroną artystyczną. 

Bardzo udany wieczór i koncert, jako moment przybliżenia polskiej muzyki. Fantastyczne wprowadzenie artysty od strony historycznej

– powiedział w rozmowie z „Super Expressem”. Słynny Grześ z polskiego foodtrucka na Manhattanie dodał: – Bardzo elegancko, z kulturą po polsku.

Przyjęcie zakończyło się składaniem życzeń świątecznych i kuluarowymi rozmowami, podczas których dyplomaci, przedstawiciele Polonii oraz nowojorskiej sceny kulturalnej wymieniali się refleksjami i planami na nadchodzący rok. Dla obecnych był to wieczór pełen wzruszeń, muzyki i świątecznej atmosfery, który po raz kolejny pokazał, jak istotną rolę pełni Konsulat RP w Nowym Jorku w budowaniu wspólnoty i pielęgnowaniu polskiej tradycji poza granicami kraju.

