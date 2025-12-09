To nie był zwykły świąteczny wieczór polonijnych lekarzy. Wzbogaciło go prestiżowe wyróżnienie

Agata Drogowska
2025-12-09 21:46

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się doroczne przyjęcie gwiazdkowe Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Medicus. Zgromadziło nie tylko polskich lekarzy pracujących w Stanach Zjednoczonych, ale też przedstawicieli środowisk polonijnych oraz współpracujące instytucje. Spotkanie, jak co roku, przebiegło w wyjątkowej atmosferze, podkreślając piękno świątecznej wspólnoty.

Christmas party Medicusa zwykle przyciąga znamienitych gości i tak też było tym razem. Uczestników świątecznego przyjęcia powitał Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, któremu towarzyszyła małżonka Bogna Sakowicz. W wydarzenie zaangażowany był również konsul Wiktor Cichecki.

Cieszę się, że polscy lekarze w USA wspierają się nawzajem i tworzą silną społeczność, a Konsulat Generalny może wspierać te działania – powiedział, podkreślając znaczenie współpracy i integracji polskich lekarzy w USA.

W spotkaniu wzięli udział także goście z Polski: Magdalena i Tomasz Gorscy z WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Tomasz Górski, kanclerz uczelni oraz były poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji,, któremu towarzyszyła również związana z uczelnią żona Magdalena. To jej przypadło przekazanie ważnego wyróżnienia, przyznanego przez kapitułę WSHIU Akademii Nauk Stosowanych - Leadership Award 2025 - prezesowi Medicusa Tadeuszowi Pyzowi.

Dr Tadeusz Pyz od wielu lat wzmacnia polonijne środowisko medyczne, integrując je zawodowo, edukacyjnie i społecznie. Jego przywództwo ma realny wpływ na rozwój współpracy akademickiej i medycznej – podkreśliła w laudacji dr Magdalena Górska, podkreślając wyjątkową rolę dr. Pyza w budowaniu mostów między lekarzami polskiego pochodzenia z USA i Polski.

Tomasz Górski przyznał, że świąteczne spotkanie pokazało niezwykłą siłę polskiej wspólnoty w Nowym Jorku: „pełnej życzliwości, rozmów i autentycznej radości z bycia razem”. - Szczególne podziękowania kieruję do Tadeusza i Anny Pyz za ich zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie tego pięknego wydarzenia. Dzięki takim osobom Polonia pozostaje zintegrowana i pełna energii – powiedział.

Po zakończeniu przemówień ks. Sławek Szucki z parafii św. Stanisława Kostki dokonał poświęcenia opłatków, którymi później mogli przełamać się uczestnicy świątecznego przyjęcia. Na scenie wystąpili następnie Axel Quincke, argentyński pianista-wirtuoz, oraz Emilia Mullerman, pianistka pochodzenia ukraińskiego, wykonując świąteczne aranżacje muzyczne. Wieczór zakończyła taneczna część spotkania przy akompaniamencie zespołu WM Projekt.

Nasi Partnerzy polecają

Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów
Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów

Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii
Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii

NOWY JORK
USA
KONSULAT RP W NOWYM JORKU
POLONIA

Najnowsze

19
M jak miłość, odcinek 1897: Ryzykowna gra Marcina. Podpuści Andrzeja, żeby znaleźć haka na Baczewskiego - WIDEO

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1897: Ryzykowna gra Marcina. Podpuści Andrzeja, żeby znaleźć haka na Baczewskiego - WIDEO

37
M jak miłość, odcinek 1897: Horror Magdy w celi. Ta więźniarka będzie się nad nią znęcać - WIDEO

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1897: Horror Magdy w celi. Ta więźniarka będzie się nad nią znęcać - WIDEO

23
M jak miłość, odcinek 1896: Tylko ona wie, że Mariusz nie jest ojcem dziecka Kasi. Szantażystka Anka doniesie na nią? - WIDEO

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1896: Tylko ona wie, że Mariusz nie jest ojcem dziecka Kasi. Szantażystka Anka doniesie na nią? - WIDEO

M jak miłość, odcinek 1896: Płacz Martyny obudzi Jakuba. Zobaczy zdjęcia ze ślubu Marcina i tak się skończy wspólna noc w hotelu - ZWIASTUN

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1896: Płacz Martyny obudzi Jakuba. Zobaczy zdjęcia ze ślubu Marcina i tak się skończy wspólna noc w hotelu - ZWIASTUN

26
M jak miłość, odcinek 1896: Kasia perfidnie oszuka Mariusza! Zapłaci szantażystce Ance za milczenie w sprawie dziecka - WIDEO

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1896: Kasia perfidnie oszuka Mariusza! Zapłaci szantażystce Ance za milczenie w sprawie dziecka - WIDEO

15
To nie był zwykły świąteczny wieczór polonijnych lekarzy. Wzbogaciło go prestiżowe wyróżnienie

Christmas party Medicusa

To nie był zwykły świąteczny wieczór polonijnych lekarzy. Wzbogaciło go prestiżowe wyróżnienie