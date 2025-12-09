To nie był zwykły świąteczny wieczór polonijnych lekarzy. Wzbogaciło go prestiżowe wyróżnienie

Christmas party Medicusa zwykle przyciąga znamienitych gości i tak też było tym razem. Uczestników świątecznego przyjęcia powitał Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, któremu towarzyszyła małżonka Bogna Sakowicz. W wydarzenie zaangażowany był również konsul Wiktor Cichecki.

– Cieszę się, że polscy lekarze w USA wspierają się nawzajem i tworzą silną społeczność, a Konsulat Generalny może wspierać te działania – powiedział, podkreślając znaczenie współpracy i integracji polskich lekarzy w USA.

W spotkaniu wzięli udział także goście z Polski: Magdalena i Tomasz Gorscy z WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Tomasz Górski, kanclerz uczelni oraz były poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji,, któremu towarzyszyła również związana z uczelnią żona Magdalena. To jej przypadło przekazanie ważnego wyróżnienia, przyznanego przez kapitułę WSHIU Akademii Nauk Stosowanych - Leadership Award 2025 - prezesowi Medicusa Tadeuszowi Pyzowi.

– Dr Tadeusz Pyz od wielu lat wzmacnia polonijne środowisko medyczne, integrując je zawodowo, edukacyjnie i społecznie. Jego przywództwo ma realny wpływ na rozwój współpracy akademickiej i medycznej – podkreśliła w laudacji dr Magdalena Górska, podkreślając wyjątkową rolę dr. Pyza w budowaniu mostów między lekarzami polskiego pochodzenia z USA i Polski.

Tomasz Górski przyznał, że świąteczne spotkanie pokazało niezwykłą siłę polskiej wspólnoty w Nowym Jorku: „pełnej życzliwości, rozmów i autentycznej radości z bycia razem”. - Szczególne podziękowania kieruję do Tadeusza i Anny Pyz za ich zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie tego pięknego wydarzenia. Dzięki takim osobom Polonia pozostaje zintegrowana i pełna energii – powiedział.

Po zakończeniu przemówień ks. Sławek Szucki z parafii św. Stanisława Kostki dokonał poświęcenia opłatków, którymi później mogli przełamać się uczestnicy świątecznego przyjęcia. Na scenie wystąpili następnie Axel Quincke, argentyński pianista-wirtuoz, oraz Emilia Mullerman, pianistka pochodzenia ukraińskiego, wykonując świąteczne aranżacje muzyczne. Wieczór zakończyła taneczna część spotkania przy akompaniamencie zespołu WM Projekt.