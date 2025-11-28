Nowy Jork bił brawo wielkiemu Polakowi! Paderewski znów podbił Manhattan

Magdalena Odziemczyk
Kacper Wodiczko
2025-11-28 17:23

To był hołd dla wielkiego Polaka, legendy Nowego Jorku – Ignacego Jana Paderewskiego. Za Polonią ze Wschodniego Wybrzeża drugi już festiwal jego imienia, w tym wielki koncert, będący jego kulminacją, który zachwycił nie tylko muzyką.

  • Polonia oddała hołd Paderewskiemu.
  • Owacje na stojąco i łzy wzruszenia podczas finałowego koncertu w Kaufman Music Center.
  • Gwiazdy światowej klasy – od Sireny Huang po Kamila Pacholca – zachwyciły publiczność.
  • Paderewski znów podbił Amerykę. Konsul RP w Nowym Jorku przyznał, że jego historia „to materiał na kilka filmów”.

Na program tegorocznej edycji Festiwalu Ignacego Paderewskiego złożyły się wystawy, premiery filmów dokumentalnych, lekcje patriotyzmu dla dzieci z polskich szkół dokształcających i wspaniały koncert finałowy, który odbył się w niedzielę 23 listopada w Kaufman Music Center na Manhattanie. Koncert rozpoczęła gospodyni wieczoru, Amelia Wojtkowski, która zaprosiła na scenę Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza. Dyplomata w barwny sposób opowiedział widowni o Paderewskim.

Gdyby Paderewski był Amerykaninem, już dawno powstałoby o nim wiele hollywoodzkich produkcji, jego życie to materiał na wiele filmów

– mówił konsul. Po takim wstępie nie mogło zabraknąć projekcji – rozpoczął się pokaz autorskiego filmu dokumentalnego „Paderewski in America”, z którego publiczność mogła dowiedzieć się wielu mało znanych szczegółów z życia Paderewskiego w USA.

Przeczytaj także:
Biało-czerwone światła nad NYC, msze, kwiaty i ordery – Polonia celebrowała roc…

Główną częścią wieczoru były występy znakomitych instrumentalistów. Pianista Kamil Pacholec oczarował publiczność swoimi wykonaniami utworów Paderewskiego i Franciszka Liszta. Wybitna skrzypaczka, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Indianapolis, Sirena Huang romantycznie wykonała utwory Henryka Wieniawskiego i Pablo Sarasate w duecie z Min Young Kang na fortepianie. Viet Trung Nguen, polsko-wietnamski pianista i uczestnik tegorocznego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, pięknie wykonał utwory Fryderyka Chopina. Publiczność długo oklaskiwała znakomitych artystów, wieczór zakończyła owacja na stojąco.

Finał drugiej już edycji Festiwalu Ignacego Paderewskiego, który organizuje Fundacja Kultury i Sztuki, zapisał się jako jedno z najważniejszych polonijnych wydarzeń muzycznych tego roku. - Potwierdził, że twórczość i postać Ignacego Paderewskiego wciąż ma niezwykłą moc przyciągania, a jego dziedzictwo pozostaje żywe po obu stronach Atlantyku – stwierdza Jolanta Wodiczko z Fundacji Kultury i Sztuki.

Festiwal Ignacego Paderewskiego odbywa się pod Patronatem Honorowym Ambasadora Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Mateusza Sakowicza Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku, Centrum im. Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Muzeum Polskiego w Ameryce. „Super Express” był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Realizacja projektu dofinansowana została w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

