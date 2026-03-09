Nie bal, a szkolna aula! Niezwykłe szarfowanie marszałka Parady Pułaskiego w New Jersey

Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
Agata Drogowska
2026-03-09 12:35

To było wyjątkowe szarfowanie marszałka Parady Pułaskiego w New Jersey. W centrum uroczystości w Manville znalazły się bowiem polonijna młodzież oraz… sokoły.

W Polskiej Szkole Dokształcającej Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville w New Jersey. odbyła się w sobotę 7 marca niezwykle uroczysta ceremonia szarfowania marszałków kontyngentu szkolnego na tegoroczną Paradę Pułaskiego. Tym razem wydarzenie miało szczególny charakter - nie odbyło się podczas tradycyjnego polonijnego balu, lecz w murach szkoły, w obecności polonijnej młodzieży. Uroczystość zgromadziła też przedstawicieli wielu organizacji polonijnych oraz gości związanych z działalnością Sokolnictwa Polskiego w Ameryce.

W szarfowaniu nowego marszałka udział wzięła Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2026 dr Iwona Korga oraz była Wielka Marszałek i członkini Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Jadzia Kopala. Panie zaprezentowały też pozostałych członków kontyngentu szkoły. Na jego czele stanie wspierający od lat szkołę lokalny przedsiębiorca, specjalista ds. nieruchomości Marek Kot. Wraz z nim w październiku na Piątej Alei wystąpią w roli wicemarszałków Sylwia Steinke oraz Monika Kubas. Tytuł Miss Szkoły otrzymała Paula Kubas.

To szarfowanie było wyjątkowe. Odbyło się w naszej szkole i towarzyszyło niezwykłej uroczystości. Zamiast balowej sali była młodzież naszej szkoły, która mogła zobaczyć tę piękną tradycję z bliska

– podkreśliła w rozmowie z „Super Expressem” Jadzia Kopala.

Sobotnie spotkanie było częścią większego wydarzenia poświęconego historii Sokolnictwa Polskiego w Ameryce. Goście mogli obejrzeć film „Mother Glory” oraz specjalną wystawę, która trafiła do szkoły dzięki współpracy z Bożeną Konkiel oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład historyczny dr. Teofila Lachowicza, który przybliżył rolę sokolnictwa w kształtowaniu polskiej tożsamości na emigracji.

PARADA PUŁASKIEGO
NEW JERSEY
USA
POLONIA

