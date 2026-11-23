Piątkowa (20 listopada) premiera odbyła się w kinie Village East by Angelika i miała wyjątkową oprawę. Organizatorzy przygotowali wydarzenie w stylu nowojorskich premier filmowych, z czerwonym dywanem i udziałem licznych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele branży filmowej, artystycznej oraz świata mody. Jednak to nie elegancka oprawa wieczoru, lecz przesłanie dokumentu stało się najważniejszym tematem spotkania.

Bohaterem 73-minutowego filmu jest Marian Turski (1926–2025), historyk, dziennikarz, były więzień łódzkiego getta i niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Człowiek, który przeżył jedną z największych tragedii XX wieku, a przez kolejne dziesięciolecia przypominał, jak niebezpieczne mogą być milczenie i obojętność wobec zła.

Podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w 2020 roku Turski wypowiedział słowa, które odbiły się szerokim echem na świecie: „Auschwitz nie spadło z nieba”. Przypomniał również jedenaste przykazanie sformułowane przez innego ocalałego z Holokaustu, Romana Kenta: „Nie bądź obojętny”. To właśnie te słowa stały się tytułem filmu i jego najważniejszym przesłaniem.

Po piątkowym seansie odbyła się dyskusja z udziałem twórców, m.in. Majki Elczewskiej, producentki filmu, którą poprowadził prof. Jerry Carlson z City College of New York. Widzowie zadawali pytania dotyczące filmu, historii Mariana Turskiego i znaczenia jego przesłania we współczesnym świecie.

Film Andrzeja Wolfa nie jest wyłącznie biografią Mariana Turskiego. To także ostrzeżenie przed mechanizmami, które prowadzą do nienawiści, wykluczenia i przemocy. Andrzej Krakowski, scenarzysta i współproducent dokumentu, zwraca uwagę na to, że obojętność wobec krzywdy drugiego człowieka może mieć tragiczne konsekwencje. Przesłanie Turskiego jest wciąż aktualne i pokazuje, że trzeba również reagować wtedy, kiedy niesprawiedliwość dzieje się na naszych oczach.

Wśród uczestników premiery znalazła się Cheri Kaufman, współzałożycielka Kaufman Astoria Studios. Zachęcała publiczność, aby po wyjściu z kina nie poprzestawała na refleksji, lecz podjęła konkretne działanie na rzecz drugiego człowieka.

Obojętność jest cicha i wygodna, i właśnie dlatego jest niebezpieczna

– podkreśliła.

Fotografka Bonnie Lautenberg oceniła dokument jako niezwykle mocny i przejmujący film, który powinien zobaczyć każdy, niezależnie od pochodzenia czy wyznania.

Projektant mody Loris Diran zwrócił uwagę na siłę przedstawionego świadectwa i jego znaczenie dla zrozumienia źródeł nienawiści. Z kolei aktor Frank Trent Saladino Jr. podkreślał, że współczesny świat potrzebuje przebudzenia, a jedenaste przykazanie może stać się takim właśnie wezwaniem.

Szczególne znaczenie miała obecność Jeffreya Kenta, syna Romana Kenta, który już w 2015 roku podczas obchodów 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz sformułował apel: „Nie bądź obojętny”. Jeffrey Kent przypominał, że przesłanie jego ojca i Mariana Turskiego powinno prowadzić do konkretnych działań, życzliwości i odpowiedzialności za innych.

Reżyserem filmu jest Andrzej Wolf, a jego współtwórcami i producentami są Andrzej Krakowski, Majka Elczewska i Anna Wolf. Dokument został już doceniony na arenie międzynarodowej. Otrzymał Dyplom Honorowy Centrum Wiesenthala Europa za odważne podjęcie trudnego tematu, a podczas 38. Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago uhonorowano go nagrodą Humanitarian Award. Marian Turski zmarł 18 lutego 2025 roku, ale zdążył jeszcze obejrzeć roboczą wersję dokumentu.

Ci, którzy nie widzieli filmu, mają jeszcze szansę. Dokument „XI. Nie bądź obojętny” („XI: Thou Shalt Not Be Indifferent”) jest wyświetlany w kinie Village East by Angelika przy 181–189 Second Avenue na Manhattanie do czwartku 26 listopada 2026 roku. Godziny seansów warto sprawdzić na stronie internetowej kina.