Osiem osób nie żyje. Miasto sprawdzi 100 placów budowy po tragedii na Brooklynie

Dopiero w czwartek 12 listopada po południu FDNY ogłosiła zakończenie poszukiwań i przekazała teren katastrofy we Flatbush Departamentowi Budynków Miasta Nowy Jork (DOB) i NYPD. Bilans tragedii, do której doszło w środę 11 listopada po godz. 4 pm przy 1321 Flatbush Ave to osiem ofiar śmiertelnych. 18 kolejnych, w tym czterech strażaków i kobieta w szóstym miesiącu ciąży, zostało rannych.

NYPD pod wieczór ujawniła nazwiska sześciorga dorosłych i dwójki dzieci, których ciała wyciągnięto spod gruzów. To Nicole Daniela Salvada Rodriguez (9 l.), Kevin Santiago Reyes Gonzalez (10 l.), Gabriel Siguencia (22 l.), Barry Mamadou (23 l.), Jose Luis Caguana Cosquillo (26 l.), Edgar Sapon (26 l.), Juan Daniel Salvada Guzman (31 l.) i Ndiaye Mamadou (31 l.).

Przyczyna zawalenia się wybudowanego w 1930 roku budynku, który runął do znajdującego się na sąsiednim placu budowy wykopu, nie została jeszcze ustalona. Śledztwo prowadzi DOB wspólnie z policją i Biurem Prokuratora Okręgowego Brooklynu Erica Gonzaleza, który bada, czy doszło do przestępstwa.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapewnił, że miasto zrobi wszystko, by wspomóc śledczych. Ogłosił, że urzędnicy nie ograniczą się tylko do miejsca tragedii.

Departament Budynków zidentyfikował pięć podmiotów związanych z placem budowy przy 2625 Bedford Ave. Podmioty te są powiązane z około 100 innymi placami budowy w całym mieście. Nasz Departament Budynków rozpoczyna dziś kontrole tych miejsc

- powiedział Mamdani.

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Jeśli ktokolwiek lub jakikolwiek podmiot działający w tym mieście ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, pociągniemy go do pełnej odpowiedzialności

– dodał Mamdani.

Władze miasta nie ujawniły w czwartek nazw pięciu podmiotów ani listy wspomnianych 100 inwestycji. Według dokumentów, które przytacza „Wall Street Journal” i Bisnow, właścicielem inwestycji przy Bedford Avenue jest spółka WG Facility X LLC, której właścicielem jest Robert Fischman, a jednym z wykonawców była firma Townhouse Builders.

Z dokumentów miejskich, na które powołują się Reuters, Bisnow i „New York Times”, wyłania się jednak niepokojący obraz. W marcu 2026 r. zlecona przez dewelopera ekspertyza przedbudowlana wykazała, że północna fasada budynku przy 1321 Flatbush Ave jest w „złym stanie, z widocznymi pęknięciami” na trzech ścianach.

W tym samym miesiącu DOB wydał nakaz wstrzymania prac rozbiórkowych, bo nie zainstalowano wymaganych zabezpieczeń dla sąsiednich nieruchomości. Jednak w kwietniu, mimo to, prace były kontynuowane, co skończyło się nałożeniem na wykonawcę kary 2500 dolarów, a potem 10 000 dolarów. Deweloper uzyskał zgodę na budowę trzypiętrowej konstrukcji, pod warunkiem zadbania o metalowe i betonowe wzmocnienia, monitoring pęknięć i drgań oraz codzienne raporty.

Sam zawalony budynek miał, według miejskich rejestrów, 98 naruszeń Departamentu Utrzymania i Rozwoju Zasobów Mieszkaniowych (HDP), w tym wadliwe drzwi, niebezpieczną instalację elektryczną i brakujące czujniki dymu. Urzędnicy sprawdzają teraz, w jakim stanie są sąsiadujące z nim konstrukcje. Z tego powodu dziesiątki osób musiały tymczasowo wyprowadzić się z mieszkań. Pod adresami 1323, 1325 i 1327 Flatbush Avenue wciąż obowiązują nakazy opuszczenia lokali. Tymczasowe zakwaterowanie lokatorom zapewniło miasto i Czerwony Krzyż.