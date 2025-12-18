Muzyka, która niesie dobro. Świąteczny koncert w polskim banku na Greenpoincie

Agata Drogowska
2025-12-18 12:40

Muzyka w banku? Czemu nie! W siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na nowojorskim Brooklynie odbył się 15 grudnia wyjątkowy, kameralny koncert. Nie chodziło jedynie o muzyczne doznania – wydarzenie połączyło świąteczną atmosferę z ideą pomagania najmłodszym.

Niecodzienny koncert odbył się w poniedziałek w siedzibie PSFCU przy 140 Greenpoint Avenue. Wydarzenie zorganizowano w ramach charytatywnej akcji „Świąteczny Uśmiech Dziecka”, której celem jest wsparcie dzieci potrzebujących pomocy oraz, jak podkreślają organizatorzy „przywracanie im radości i uśmiechu” w tym szczególnym, świątecznym czasie.

Gwiazdą wieczoru był doskonale znany Polonii i lubiany Kris Forbot, który swoim występem stworzył ciepły, pełen emocji klimat i poruszył publiczność zgromadzoną w oddziale PSFCU. Muzyka wypełniła wnętrze instytucji, zamieniając je na chwilę w przestrzeń wzruszeń, refleksji i prawdziwej świątecznej wspólnoty.

CZYTAJ TEŻ: Finansista z New Jersey na czele słynnej polonijnej parady w Chicago

Na scenie miała również wystąpić Dagmara Czechura, jednak z powodu nagłej choroby artystka zmuszona była odwołać swój udział w koncercie. Organizatorzy oraz publiczność z pełnym zrozumieniem przyjęli tę informację, życząc artystce szybkiego powrotu do zdrowia.

Przeczytaj także:
Ważne spotkanie z okazji ważnej rocznicy na Greenpoincie. Polonia nie zawiodła

Koncert był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim gestem solidarności z dziećmi, które potrzebują wsparcia – zarówno materialnego, jak i emocjonalnego. Zebrane w ramach akcji fundusze zostaną przeznaczone na pomoc najmłodszym oraz realizację celów charytatywnych PSFCU.

Jak podkreśliła Agnieszka Duduś, manager oddziału PSFCU przy 140 Greenpoint Avenue na Brooklynie, wieczór był bardzo udany. – Odbiór koncertu był bardzo pozytywny. Goście nie chcieli wychodzić, chcieli zostać z nami dłużej. To było dla nas niezwykle wzruszające. Na zakończenie koncertu wspólnie kolędowaliśmy. Wydrukowaliśmy dla uczestników teksty kolęd i wszyscy śpiewali razem. Panowała prawdziwie rodzinna atmosfera – powiedziała nam.

Manager oddziału zapowiedziała również kontynuację podobnych inicjatyw. – Będę chciała organizować więcej takich koncertów - powiedziała.

Już teraz myślimy o kolejnych wydarzeniach w przyszłym roku. Będzie to dla nas czas szczególny: PSFCU obchodzi 50-lecie istnienia, a także 50-lecie naszego oddziału przy 140 Greenpoint Avenue. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło

- przypomniała pani Agnieszka. Zdradziła też, że to miejsce ma dla niej samej szczególne znaczenie. – Zaczynałam tutaj pracę 23 lata temu, a rok temu wróciłam do tego oddziału jako manager. To bardzo dobra lokalizacja, z wyjątkową, rodzinną atmosferą. Jesteśmy tu jak jedna, duża rodzina – dodała. Podczas koncertu ta atmosfera z pewnością miała prawo udzielić się też słuchaczom.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Mikrobiom skóry – jak dbać o niego? Poznaj 6 kosmetyków z probiotykami, które koją podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.
Mikrobiom skóry – jak dbać o niego? Poznaj 6 kosmetyków z probiotykami, które koją podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.

Materiał sponsorowany

Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii
Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii

PSFCU
NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

15
Barwy szczęścia, odcinek 3293: Romeo po wyjeździe Grzelaków odbierze dramatyczny telefon ze szpitala! Nie tego będzie się spodziewał

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3293: Romeo po wyjeździe Grzelaków odbierze dramatyczny telefon ze szpitala! Nie tego będzie się spodziewał

Spotkanie Rutte i Nawrockiego. Wiadomo, o czym rozmawiali

Szef NATO w Polsce

Spotkanie Rutte i Nawrockiego. Wiadomo, o czym rozmawiali

Moda zrównoważona nie tylko na Święta!

Strefa mody

Moda zrównoważona nie tylko na Święta!

30
Piękna polska siatkarka znów rozgrzała internet! Wystarczyło jedno zdjęcie Alicji Grabki

Zobacz

Piękna polska siatkarka znów rozgrzała internet! Wystarczyło jedno zdjęcie Alicji Grabki

Wsyp 5 czubatych łyżek i nałóż na brudne fugi. Będą jak po renowacji. Wypchnie z nich brud bez szorowania. Sposób na czyszczenie fug

Porządki świąteczne

Wsyp 5 czubatych łyżek i nałóż na brudne fugi. Będą jak po renowacji. Wypchnie z nich brud bez szorowania. Sposób na czyszczenie fug

Gorzkie słowa Rafała Trzaskowskiego. Nie owijał w bawełnę

Co powiedział?

Gorzkie słowa Rafała Trzaskowskiego. Nie owijał w bawełnę