Burmistrz Zohran Mamdani podpisał w ratuszu w czwartek 19 listopada uchwałę kończącą działalność dorożek konnych w Nowym Jorku.

- Nasze miasto się zmieniło i teraz czas, by zmieniły się nasze prawa. Dlatego dziś podpisuję Prawo Romancha, ustawę, która na zawsze wycofa dorożki konne z Nowego Jorku do 1 czerwca 2028 roku - mówił Mamdani.

Podczas uroczystości towarzyszyli mu rodzice 18-letniego Romancha Mahajana, na cześć którego nazwano ustawę, spikerki Rady Miasta Julie Menin oraz byłego burmistrza Billa de Blasio, który od lat domagał się zakazu.

Dorożki kursowały w Central Parku od 1858 roku – najpierw jako środek transportu, potem jako atrakcja turystyczna. Próby ich zakazania trwały od 2007 roku, ale formalnie żadna z nich nie uzyskała niezbędnej większości w Radzie Miasta. Przełomowym momentem okazała się tragedia z 17 czerwca 2026 roku, w której zginął 18-letni Romanch Mahajan.

Turysta z Indii przyjechał do Nowego Jorku z rodziną świętować ukończenie szkoły średniej i przyjęcie na studia. Podczas przejażdżki dorożką woźnica zszedł z kozła, by zrobić rodzinie zdjęcie. Koń spłoszył się i pognał West Drive, uderzył w drugą dorożkę i przewrócił pojazd. Matka chłopca została wyrzucona na zewnątrz, a Romanch wyskoczył, próbując jej pomóc, i uderzył głową o chodnik. Zmarł tego samego dnia w szpitalu New York-Presbyterian.

18-latek był, według danych Biura Prezydenta Manhattanu, pierwszą śmiertelną ofiarą wypadku dorożki w historii Central Parku. Był to jednak ośmy incydent związany z końmi w ciągu 13 miesięcy poprzedzających wypadek - tydzień wcześniej, 9 czerwca, w parku padł 16-letni koń Deniz. Rodzina Mahajanów osobiście apelowała do radnych o zakaz.

Uchwała, początkowo nazywana Prawem Rydera – od konia Rydera, który padł z wycieńczenia w sierpniu 2022 roku – została przemianowana na Prawo Romancha. Rada Miasta uchwaliła ją 22 października 2026 roku stosunkiem głosów 40 do 7, przy dwóch wstrzymujących się. To większość wystarczająca do odrzucenia ewentualnego weta. Sponsorem był radny Christopher Marte z Manhattanu.

Prawo Romancha, formalnie Intro 943-A, przewiduje wejście w życie z dniem 1 czerwca 2028 r. zakazu prowadzenia dorożek konnych na ulicach miasta, w tym w Central Parku. 31 maja 2028 r. wygasną wszystkie dotychczasowe licencje – dla koni, dorożek i woźniców. Nie będą odnawiane, a nowych nie będzie można wydawać. Właściciele będą musieli potwierdzić Departamentowi Zdrowia Nowego Jorku, że żaden koń nie zostanie sprzedany ani przekazany na rzeź ani do innej firmy dorożkarskiej. Miasto ma nadzorować, gdzie zwierzęta trafią po zakończeniu pracy.

Mamdani zapowiedział, że miasto przeanalizuje możliwość zastąpienia dorożek konnych, pojazdami elektrycznymi lub rowerami elektrycznymi ze wspomaganiem pedałowania w Central Parku i wokół niego. Pomysł nie jest nowy, ale sprzeciwia mu się zarządzająca parkiem Central Park Conservancy, która alarmuje, że byłby to krok wstecz, po wyrzuceniu z parku w 2018 roku prywatnych samochodów.

Prawo Romancha dotknie około 70 dorożek, 160 koni i ok. 200 pracowników - woźniców, właścicieli medalionów, czyli licencji na prowadzenie dorożki, i stajennych. Mamdani zapowiedział, że miasto do 1 kwietnia 2027 r. przedstawi szczegółowy plan ratunkowy dla branży. W tygodniach poprzedzających przyjęcie uchwały przedstawił jednak jego główne założenia.

To m.in. „ułatwienia” wykupu medalionów, z których każdy wyceniany jest na rynku wtórnym na ok. 400 000 dolarów. Cała pula 68 medalionów to więc ok. 25 mln dolarów. Miejskie departamenty we współpracy z LaGuardia Community College (CUNY) wdrożyć mają ponadto Horse Carriage Worker Industry Program, czyli Program Przekwalifikowania Pracowników Branży Dorożek Konnych, który oferować szkolenia zawodowe, doradztwo, pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie przedsiębiorczości i pomoc w opłaceniu czesnego.

Mamy odpowiedzialność wobec pracowników, którzy zbudowali kariery w branży dorożkarskiej. Ta administracja ich nie zostawi. Nasz plan przejścia zapewni wsparcie finansowe i ścieżki do nowych karier poprzez szkolenia, doradztwo i edukację

– zapewnił Mamdani.

Związkowców, którzy od początku pomstowali na nowe przepisy, jednak nie uspokoił. Związek Pracowników Transportu (TWU Local 100) zareagował na ich podpisanie zgodnie z zapowiedziami – momentalnie zaskarżył je do sądu.

Ta uchwała to niekonstytucyjna abominacja. Pozbawia właścicieli dorożek wydanych przez miasto medalionów, które kupili za setki tysięcy dolarów, bez nakazania ani zagwarantowania odszkodowania

– powiedział prezydent TWU John Samuelsen, informując o złożeniu pozwu przez związek, właściciela medalionu i dwóch woźniców. Ich zarzuty opierają się na zapisach dotyczących wywłaszczenia i należytego procesu w Konstytucji USA oraz Konstytucji stanu Nowy Jork.

Związek argumentuje, że uchwała odbiera własność, w tym medaliony, bez sprawiedliwego odszkodowania oraz niezrozumiale zakazuje sprzedaży koni do firm dorożkarskich w innych miastach i stanach. Kolejny zarzut to natychmiastowa blokada transferu medalionów, co – zdaniem związku – już teraz niszczy ich wartość. Związkowcy podnoszą też, że uchwała wybiórczo uderza w branżę dorożkarską, podczas gdy w latach 2019–maj 2026 dojść miało, według dostępnych publicznie analiz, do 17 434 obrażeń i 113 zgonów związanych z e-rowerami.

Sponsor ustawy, radny Christopher Marte, jest przekonany, że ustawa jest zgodna z prawem.

Nowy Jork stał się największym miastem w USA, które zakazało dorożek konnych – po Filadelfii, Chicago i San Antonio.