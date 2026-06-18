Koszmar w słynnym parku! Spłoszony koń porwał powóz z turystami. Nie żyje 18-latek

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-06-18 19:40

Dramatyczny wypadek w Central Parku! Nastoletni turysta zginął w koszmarnym wypadku powozu, gdy ciągnący go koń ruszył galopem przed siebie. 18-latek wypadł z pędzącego pojazdu. Trafił do szpitala, ale lekarze nie zdołali go uratować.

Miejsce wypadku powozu konnego w Central Parku, gdzie przewrócony powóz leży na boku, otoczony policyjną taśmą. Funkcjonariusz policji stoi obok zdarzenia, a w tle widać spłoszonego konia. Więcej o dramacie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Associated Press

Mieszkańcy Nowego Jorku są w szoku, a turyści mają prawo być zaniepokojeni. To efekt koszmarnego wypadku, do którego doszło w środowe (17 czerwca) popołudnie w Central Parku, nieopodal parkowej restauracji „Tavern on the Green”. Około godz. 3 pm czteroosobowa rodzina zwiedzająca słynny zieleniec powozem z woźnicą postanowiła zapozować do pamiątkowego zdjęcia. Chwilę później doszło do dramatu, który uwieczniony został na nagraniu przez jednego ze spacerowiczów.

Film, który zamieszczony został w serwisach społecznościowych mrozi krew w żyłach! Widać na nim stojący w alejce powóz i woźnicę, który wysiadł z pojazdu i stanął w odległości kilku kroków, by wykonać zdjęcie. Nagle zaprzężony do powozu koń spłoszył się i ruszył galopem przed siebie. Na nagraniu widać, jak ciągnięty przez niego powóz podskakuje na wybojach, a na zakręcie wypada z niego człowiek. Ostatecznie pojazd porwany przez przestraszone zwierzę wywraca się po zderzeniu z innym zaprzęgiem, a na pomoc ruszają świadkowie zdarzenia.

Wyrzucony z pojazdu 18-latek – jak się okazało obywatel Indii – trafił do Weill Cornell Medical Center w stanie krytycznym. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Trzy pozostałe osoby zostały jedynie niegroźnie poobijane i odmówiły pomocy lekarskiej.

Oświadczenie po wypadku wydały związkowe władze TWU Local 100, który zrzesza woźniców z Central Parku. Wiceprezes ds. administracyjnych Alexander Kemp przekazał kondolencje bliskim ofiary i nazwał zachowanie woźnicy „niedopuszczalnym”.

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„Kierowca nie powinien opuszczać powozu, aby robić zdjęcia – nigdy. Opowiadamy się za przeprowadzeniem pełnego śledztwa”

– napisał w oświadczeniu otrzymanym przez stację ABC7.

„Bezpieczeństwo w parku budzi coraz większe obawy wielu osób i konieczne jest wprowadzenie ulepszeń w odniesieniu do wszystkich pojazdów, w tym rowerów elektrycznych, pojazdów dostawczych, riksz i powozów konnych”

– czytamy dalej w piśmie.

Nie brak jednak znacznie ostrzejszych komentarzy. Dla wielu osób wypadek to kolejny dowód na to, by zakazać przejażdżek powozami konnymi po Central Parku. Po raz kolejny zwróciła się o to organizacja Central Park Conservancy, która po kilku incydentach, zakończonych śmiercią koni, zaapelowała o wprowadzenie stosownych przepisów. Wtóruje jej w tym kilku miejskich radnych i stanowych polityków. 

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