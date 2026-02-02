Ma polskich przodków, rządziła finansami Chicago. Pożegnała się ze stanowiskiem

Jil Jaworski 2 lutego objąć miała stanowisko dyrektora ds. finansów i administracji w Navy Pier, popularnej atrakcji turystycznej zbudowanej na przebudowanym molo przemysłowym. Piastowała stanowisko miejskiego dyrektora finansów od czerwca 2023 roku, kiedy Brandon Johnson został burmistrzem miasta Chicago. Ostatnio przewodniczyła trudnym negocjacjom budżetowym, które zakończyły się uchwaleniem budżetu w wysokości 16,6 miliarda dolarów.

Na imprezie pożegnalnej w chicagowskiej restauracji Seville współpracownicy i znajomi urzędniczki wręczyli jej pamiątkową tabliczkę uliczną z jej nazwiskiem, a także inne upominki. Jaworski powiedziała, że będzie tęskniła za swoimi współpracownikami. Dodała też, że był to dla niej ogromny zaszczyt zajmować stanowisko miejskiego dyrektora finansów. Podziękowała także burmistrzowi Brandonowi Johnsonowi, swoim współpracownikom i podwładnym.

Na uroczystości był także obecny polonijny aktywista i historyk Daniel Pogorzelski, były komisarz Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, zaprzyjaźniony z Jaworski.

Było to dla Polonii ogromnym zaszczytem, że nasza rodaczka zajmowała ważne stanowisko w urzędzie miejskim miasta Chicago

– powiedział „Super Expressowi” Pogorzelski, zdradzając, że urodzona w Stanach Jill ma specjalne miejsce w sercu dla Polski. – Pamiętam, jak na przyjęciu w chicagowskim ratuszu z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w swoim przemówieniu podkreśliła, że jest bardzo dumna ze swych polskich korzeni – przypomniał. – Chociaż odchodzi z urzędu miejskiego, to cieszymy się i kibicujemy Jill, że nadal będzie zajmowała ważne stanowisko dyrektora finansów Navy Pier – dodał.