Illinois usprawnia obsługę kierowców i wyborców. Nadchodzą superplacówki DMV+

Biuro Sekretarza Stanu Illinois znajdujące się przy 951 S. Rand Road w Lake Zurich zostanie przekształcone w nowoczesną placówkę DMV+. Jak przekonują urzędnicy, dzięki modernizacji klienci będą mogli liczyć na szybszą i sprawniejszą obsługę. Zlikwidowane zostaną oddzielne stanowiska do załatwiania formalności związanych z prawem jazdy, rejestracją pojazdów, złożeniem wniosku o REAL ID, uzyskaniem naklejki na pojazd i zamówieniem nowych tablic rejestracyjnych. W jednym miejscu będzie można zarejestrować się do głosowania oraz dołączyć do Illinois Organ and Tissue Donor Registry. To jeszcze nie koniec udogodnień. W placówce DMV+ w Lake Zurich interesanci będą mogli korzystać z publicznych komputerów.

Urzędnicy uprzedzają, że w związku z modernizacją urząd w tej lokalizacji będzie nieczynny do środy 2 października. W czasie zamknięcie placówki w Lake Zurich będzie można korzystać z usług tymczasowego biura w Kemper Lakes Business Center przy 3 Corporate Drive (Suite 160) w Lake Zurich.

Nowe biuro DMV+ w Lake Zurich nie będzie jedyną superplacówką. By usprawnić usługi dla petentów, stanowe władze planują otwarcie kolejnych placówek DMV+ na przedmieściach Chicago.