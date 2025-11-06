Ikona elegancji i polskiego malarstwa. Jej historia zachwyciła widzów w Chicago

To były dwa pierwsze chicagowskie pokazy filmu „The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival”, opowiadającego o jednej z najbardziej fascynujących artystek XX wieku Tamarze de Lempickiej - ikonie malarstwa, kobiecie niezależnej, odważnej i wyprzedzającej swoją epokę, której styl, siła i elegancja wciąż zachwycają kolejne pokolenia. Reżyserką obrazu jest Julia Rubio, która od lat fascynuje się postacią Tamary Łempickiej i zgłębiała jej historię poprzez rozmowy z rodziną Łempickiej, jej fanami, historykami sztuki oraz wieloletnie badania.

Obie projekcje, które odbyły się w MPA w Chicago, IL, 28 i 30 października, poprzedziło wprowadzenie, a po seansach odbyła się rozmowa z Marisą de Łempicką, prawnuczką artystki i autorką książek „Passion by Design: The Art and Times of Tamara de Lempicka" oraz „De Lempicka Art". Poprowadził ją znany polonijny krytyk filmowy Zbigniew Banaś. Publiczność, która pojawiła się na spotkaniach dopisała, a atmosfera w MPA była wyjątkowa, bo goście pojawili się w stylizacjach inspirowanych bohaterkami obrazów Łempickiej — w barwnych chustach, kapeluszach, eleganckich sukniach.

Uczestnicy dziękowali MPA za organizację wspaniałych wieczorów w mediach społecznościowych. – „Dla mnie Tamara Łempicka to artystka absolutnie niezwykła. Spotkanie było pełne emocji, sztuki, rozmów o tym, jak ponadczasowa może być wolność wyrażania siebie i elegancja” – napisała na Facebooku Patricia Stepniak, zdradzając, że z nadzieją czeka na wystawę prac artystki.

Inicjatorką pokazu była Joanna Burek, której pomysł zaprezentowania filmu w MPA zapoczątkował to przedsięwzięcie. Wraz z kustosz Muzeum Julitą Siegel, z ogromnym zaangażowaniem i pasją, pani Joanna doprowadziła projekt do realizacji. Udało się też objąć wydarzenie honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Chicago.