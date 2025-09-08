Spotkali się z Kochanowskim w polskiej szkole i na militarnym pikniku

Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Chicago we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym Armii Polskiej, reprezentowanym przez członków 12. Pułku Ułanów Podolskich odbyło się w sobotę 6 września w malowniczym plenerze - w czasie Pikniku Militarnego w Dellwood Park w Lockport, IL.
Tego dnia dzieła Jana z Czarnolasu rozbrzmiewały zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej, dzięki czemu uczestnicy - zarówno Polacy, jak i Amerykanie - mogli wspólnie odkrywać piękno tej renesansowej poezji. Czytali ją polscy harcerze, a także Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowska. Narodowe Czytanie miało wyjątkową oprawę historyczną i symboliczną - były polskie flagi, zaprezentowano też pamiątki z czasów II wojny światowej. -„Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje” – m.in. te słowa rozbrzmiały na polanie.
W Narodowym Czytaniu poezji Jana Kochanowskiego aktywnie uczestniczyli także uczniowie polonijnych szkół, w tym Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago. Młodzież z ogromnym zaangażowaniem włączyła się w prezentację utworów słynnego polskiego poety.
- „Ósmoklasiści pod opieką pani Liliany Kliś nie tylko poznali treść wybranych fraszek Kochanowskiego, ale również zgłębiali informacje na temat jego życia i twórczości”
– pochwaliła się placówka na Facebooku. Jak przekazali nauczyciele, nie zabrakło też zajęć plastycznych - polonijni uczniowie przygotowali ilustracje do wybranych utworów Kochanowskiego. Z kolei licealiści, podopieczni Łucji Szeligi, z tej okazji rozwiązywali krzyżówkę i wykreślankę poświęconą twórczości poety. Była to nie tylko forma literackiej zabawy, ale również cenna powtórka przed czekającą ich w tym roku maturą.
Narodowe Czytanie zostało zainaugurowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i odbyło się w tym roku po raz 14. Pierwszy raz pod patronatem Karola i Marty Nawrockich.