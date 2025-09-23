Wybitni Polacy w USA połączyli siły. Wyjątkowe spotkanie w Chicago

W Chicago odbyła się konferencja „Wybitni Polacy w Ameryce”, mająca na celu promocję polskiej tożsamości.

Wydarzenie zgromadziło naukowców, lekarzy i duchownych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami.

Uczestnicy podkreślali wagę dumy z polskiego pochodzenia oraz potrzebę współpracy Polonii w USA.

Dowiedz się, jak Polacy w Ameryce inspirują do działania i wzmacniają swoją obecność na świecie.

Spotkanie „Wybitni Polacy w Ameryce” było częścią konkursu „Wybitny Polak”, inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, której celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Polaków za granicą i docenianie ich osiągnięć.

W konferencji wzięli udział m.in.: ks. Sławomir Kurc, dr Daniel Domagała, dr Josephine Długopolski-Gach, Paulina Kulka, dr Bronisław Orawiec oraz prowadzący spotkanie Łukasz Dudka. Każdy z gości wniósł do dyskusji nie tylko wiedzę, ale i osobiste doświadczenie życia między kulturami.

- Społeczeństwo amerykańskie jest zróżnicowane. Jeżeli my nie będziemy doceniali własnej kultury i promowali jej, to znikniemy w tym społeczeństwie. Trzeba być dumnym, że jest się Polakiem

- podkreśliła Małgorzata Tys, organizatorka wydarzenia. - Z Polski można wyjechać, ale Polska zawsze jest w sercu – mówił z kolei Piotr Nowak, przypominając, że emigracja nie oznacza utraty tożsamości. Bogusia Kowalski wskazała na potrzebę współpracy i wzajemnego wsparcia, by przyczynić się do lepszego organizowania potencjału Polonii, a Anna Tuman podkreśliła wagę budowania relacji i sieci kontaktów. - Zależy nam na tym, byśmy jako Polacy poznawali siebie nawzajem – powiedziała.

Konferencja była nie tylko miejscem prezentacji osiągnięć w wielu dziedzinach – od medycyny po kulturę, ale też doskonałą przestrzenią do dialogu i inspiracji do wspólnego działania. Organizatorzy gorąco dziękowali za udział i zaangażowanie, które stworzyły inspirującą przestrzeń do wymiany wiedzy. Spotkanie pokazało, że Polonia to nie tylko wspomnienie ojczyzny, ale żywa siła, która może promować polską kulturę, język i wartości w świecie.