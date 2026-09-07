Feel, Organek, Wiśniewski i polskie pierogi! Polonijny festiwal zachwycił w Chicago

Tradycyjnie od 1980 roku w pierwszy wrześniowy weekend Święta Pracy, teren przy chicagowskim Copernicus Center zamienia się w tętniące życiem centrum polskiej społeczności. W tym roku organizatorzy Taste of Polonia przygotowali wyjątkowo bogaty program, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Podczas imprezy nie mogło zabraknąć polskich gwiazd. W sobotę 5 września publiczność porwał zespół Feel, grając swoje największe przeboje, w tym „A gdy jest już ciemno”, „No pokaż na co cię stać” oraz „Jak anioła głos”. Polonia znała te kawałki na pamięć i śpiewała je razem z zespołem. Tego samego dnia na scenę wkroczył Ørganek, przyciągając fanów mocniejszego gitarowego brzmienia i mieszanki rocka z bluesem. Nurt pop prezentował Michał Wiśniewski, który wystąpił w niedzielę, by wrócić na scenę, podobnie jak Ørganek, ostatniego dnia festiwalu.

Prócz z gości z Polski, podziwiać można było też lokalnych wykonawców. Jednocześnie na Tribute Stage publiczność bawiła się przy występach takich grup jak Pink Talking Fish, The Neverly Brothers, Hi Infidelity, Chicago Tribute Anthology, The Phil Collins Experience, The Polkaholics, Keith Stras & Polka Confetti czy Slippery When Wet. Były też barwne występy zespołów folklorystycznych, prezentacje regionalnych zwyczajów, w tym kultury góralskiej, oraz koncerty orkiestr i chórów.

W salach i na zewnątrz Copernicus Center można było również zobaczyć wystawy. Prezentowano prace młodych twórców z Patricia Art Studio, historyczną ekspozycję „Chrobry. Life and Works” z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, „Polonia in Illinois: a Powerful Presence” przygotowaną Kongres Polonii Amerykańskiej – Oddział Illinois, a także kolekcję nagrodzonych plakatów Copernicus 550 udostępnioną przez Konsulat Generalny RP w Chicago. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja Visit Małopolska, ukazująca najpiękniejsze miejsca, zabytki i atrakcje turystyczne tego regionu.

Dumnie prezentowały się też polonijne organizacje.

W tym roku przypada rocznica 50-lecia istnienia Polsko Słowiańskiej Unii Kredytowej, więc jeszcze mocniej zaznaczyliśmy swoją obecność na Taste of Polonia. Było duże zainteresowanie stoiskiem Unii. Na festiwalu dopisała frekwencja oraz pogoda, a organizatorzy spisali się na medal, bo każdy mógł znaleźć coś dla siebiea

- powiedziała „Super Expressowi” Anna Hebal, manager PSFCU w Norridge, IL.

Nieodłącznym elementem festiwalu były przysmaki polskiej kuchni. Smakosze delektowali się pierogami, kiełbasą, gołąbkami, plackami ziemniaczanymi. Były też darmowe degustacje. Można też było zrobić zakupy na stoiskach lokalnych wystawców. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych. Przygotowano dla nich gry, zabawy, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne i fitness, a także pokazy magii oraz projekcje filmów.