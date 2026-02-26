Dla wielu to najważniejszy polski bal w USA. Polska filantropka organizuje go od 53 lat!

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-02-26 16:05

O tym balu rozmawia się miesiącami! Pod hasłem „W hołdzie dla wizjonerów” w sobotę 21 lutego w hotelu Eden Roc w Miami Beach na Florydzie odbył się wielki Międzynarodowy Bal Polonaise organizowany już po raz 53. przez znaną filantropkę polonijną Blankę Rosenstiel. Do pięknie położonego przy plaży obiektu ściągnęła Polonia i sympatycy kultury polskiej z całych Stanów Zjednoczonych i z zagranicy. List do uczestników balu wystosowała też polska para prezydencka.

Lady Blanka Rosenstiel z domu Wdowiak urodziła się w 1931 roku w Warszawie i wojenne losy sprawiły, że wraz z matką i rodzeństwem znalazła się poza granicami Polski. Ojciec pani Blanki po przejściu obozu w Auschwitz zginął w 1945 roku w obozie w Magdeburgu. W roku 1956 Lady Blanka przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i tutaj w 1972 r. założyła Amerykański Instytut Kultury Polskiej (American Institute of Polish Culture – AIPC), którego misją była pomoc młodym artystom i promocja polskiej kultury i historii na amerykańskim gruncie. W 1973 roku Lady Blanka zorganizowała pierwszy charytatywny Międzynarodowy Bal Polonaise, który od tamtej chwili bal organizowany jest corocznie.

53. International Polonaise Ball rozpoczął się o godzinie 7 pm tradycyjną godziną koktajlową w sali Milano hotelu Eden Rock Miami Beach. Podczas koktajlu odbyła się aukcja jedwabnych szali z nadrukiem obrazów Tamary de Lempickiej wykonanych we Włoszech na zamówienie wnuczki i prawnuczki wspaniałej malarki epoki Art-Deco.

Przeczytaj także:
Przeżyła Sybir. Jej słowa po 86 latach rozrywają serce: „Wciąż słyszę ten płacz…

Następnie goście udali się do sali balowej, gdzie zostali przywitani przez dyrektor wykonawczą AIPC Beatę Paszyc. Chwilę później kilkanaście par rozpoczęło bal inicjując tradycyjnego poloneza, po którym zgromadzonych powitali fundatorka i prezydent AIPC Blanka Rosenstiel, wiceprezydent Christopher Jamroza oraz pełniący funkcję szefa misji Ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich. Gdy arcybiskup Thomas Wenski pobłogosławił przybyłych, Lady Blanka odznaczyła medalem AIPC zasłużone dla polskiej kultury i Polonii wybitne osoby.

Pierwszymi z odznaczonych zostały dwie panie De Lempickie - Victoria i Marisa - wnuczka i prawnuczka wielkiej malarki. Złotym Medalem AIPC został odznaczony Robert Dobrzycki, biznesmen i filantrop działający w branży obrotu nieruchomościami, który przyjechał na uroczystość z Polski. Następnie przyznano wyróżnienia i dyplomy uznania dla dr. Jacka Pińkowskiego, emerytowanego profesora Nova Southeastern University, biznesmena i filantropa, oraz dla Jarka Tadla, który przybył do USA w wieku 21 lat i zaczął swój amerykański sen od pracy na zmywaku, a siedem lat później był właścicielem jednej z lepiej działających firm obracających nieruchomościami w USA. Sukces nie przyszedł łatwo i aktualnie pan Jarek dzieli się swoim doświadczeniem jak budować charakter i przemóc depresję czy stany lękowe w drodze do sukcesu.

Ważnym momentem uroczystości było odczytanie okolicznościowego listu wystosowanego do Blanki Rosenstiel oraz uczestników balu przez prezydenta RP Karola Nawrockiego i jego małżonkę Martę Nawrocką.

„Cieszymy się, że to wyjątkowe wydarzenie już 53. raz jednoczy rodaków żyjących w Stanach Zjednoczonych oraz amerykańskich przyjaciół Polski i Polonii”

– odczytała w nim m.in. Beata Paszyc.

„Dziękujemy dziś wszystkim Państwu za troskę o jedność polskiej wspólnoty w Stanach Zjednoczonych, pielęgnowanie kultury i języka ojczystego oraz przekazywanie tych wartości młodym następcom”

– usłyszeli także goście.

Podczas obiadu, w części artystycznej balu przed publicznością wystąpił zespół Polish American Folk Dance Company z Brooklynu w Nowym Jorku, który zaprezentował walca i mazura. Po nich został odtańczony manuet z elementami jazzu tradycyjnego w wykonaniu The New Century Dance Company z Miami.

Po obiedzie i części artystycznej nastąpił moment, na który czekali szczególnie przybyli na bal nowojorczycy. Zasłużona Blanka Rosenstiel została odznaczona medalami Króla Jana III Sobieskiego za lata działalności na rzecz propagowania polskiej historii i kultury przez Nowodworski Foundation z Nowego Jorku. Medal Króla Jana III Sobieskiego zaprojektowany i odlany przez śp. Mistrza Andrzeja Pityńskiego wręczyła Anna Maria Anders w otoczeniu zarządu Nowodworski Foundation - Kingi Leśniak, Ewy i Janusza Natkaniec, Elżbiety Popławskiej, Magdaleny Grzymek i prezydenta fundacji Jerzego Leśniaka.

Na tegorocznym balu, oprócz silnie reprezentowanej Nowodworski Foundation z Nowego Jorku na sali znaleźli się weterani ze Stowarzyszenia Armii Polskiej w Ameryce z Anną Marią Anders, Markiem Chrościelewskim i Tadeuszem Antoniakiem na czele. Bardzo silnie reprezentowana była Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa – reprezentującą ją Małgorzata Gradzki otrzymała wyróżnienie od AIPC za wieloletnią pomoc i wsparcie dla Polonii.

Wspólna zabawa trwała do północy. - Przepiękna impreza. W sposób fenomenalny zorganizowana i prowadzona przez Beatę Paszyc, która jest po prostu niesamowita – podzieliła się wrażeniami Kinga Leśniak, jedna z dyrektorek Nowodworski Foundation, prywatnie żona prezydenta fundacji Jerzego Leśniaka.

Impreza prowadzona była w języku angielskim i rozmawiałam z kimś, kto miał troszeczkę żalu, że za mało używa się języka polskiego, ale jeżeli wszystkie tego typu imprezy będziemy prowadzić w języku polskim, to nie wyjdziemy z tego naszego polskiego grajdołka

– żartowała.

Chodzi o to, żebyśmy właśnie z niego wyszli i działali wśród filantropów amerykańskich i zapraszali do współdziałania Amerykanów. Niektórzy z nich i tak świetnie mówią po polsku, bo się nauczyli naszego języka i spotkaliśmy takich ludzi, ale działalność trzeba rozszerzać i zataczać coraz większe kręgi

– przekonywała. - Wszystko było zorganizowane naprawdę z wielką klasą. To była jedna z piękniejszych imprez na jakich byłam – dodała na koniec.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.
Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.

Materiał sponsorowany

Wbrew mitom Polacy doceniają unijną politykę rolną
Wbrew mitom Polacy doceniają unijną politykę rolną

Materiał sponsorowany

USA
MIAMI
POLONIA

Najnowsze

Galeria zdjęć58
W dniu pogrzebu Bożeny Dykiel odwołano zdjęcia do Na Wspólnej. Tak ekipa serialu pożegnała aktorkę!

Była sercem produkcji

W dniu pogrzebu Bożeny Dykiel odwołano zdjęcia do "Na Wspólnej". Tak ekipa serialu pożegnała aktorkę!

Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Śledczy ujawniają skalę łapówek

Afera korupcyjna

Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Śledczy ujawniają skalę łapówek

Wyższa akcyza na alkohol! Projekt już w Sejmie

Akcyza

Wyższa akcyza na alkohol! Projekt już w Sejmie

Słońce i ciepło w weekend tylko na chwilę? Taka będzie pogoda w marcu

Prognoza pogody

Słońce i ciepło w weekend tylko na chwilę? Taka będzie pogoda w marcu

Media niszczą obraz relacji? Raport ujawnia zaskakujące dane

Związki

Media niszczą obraz relacji? Raport ujawnia zaskakujące dane

Zamki jak z planu „Bridgertonów”. Polacy chcą podróżować z rozmachem – historyczne rezydencje wracają do łask

Podróże po Polsce

Zamki jak z planu „Bridgertonów”. Polacy chcą podróżować z rozmachem – historyczne rezydencje wracają do łask